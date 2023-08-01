«الموارد المائية»: التحول للزراعة باستخدام الري بالتنقيط في مزارع قصب السكر

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، عن وضع استراتيجية تُعطي الأولوية للأراضي الصحراوية، التي يجب أن يتم استخدام نظم الري الحديث بها طبقا للقانون مع تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين، والتحولِ للزراعة باستخدام الري بالتنقيط في مزارع قصب السكر في زمام 325 ألف فدان والبساتين في زمام 750 ألف فدان.

تطوير مساحة منزرعة بمحصول قصب السكر

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه تم البدء في تنفيذ منطقة تجريبية رائدة على ترعة بلوخر بمركز إدفو بمحافظة أسوان، لتطوير مساحة منزرعة بمحصول قصب السكر، من خلال تركيب نظم الري الحديث بالتنقيط، وتطوير المساقي الخاصة بالمنطقة، وإنشاء روابط لمستخدمي المياه على تلك المساقي، وسوف يتم الاستفادة مستقبلاً من نتائج هذه التجربة الرائدة في تقييم التحول للري الحديث بمزارع قصب السكر وقياس تأثير هذا التحول على كميات المياه والأسمدة المستخدمة وكمية وجودة المحصول المنتجة.

وفي مجال التوسع في إعادة استخدام المياه، أوضحت الوزارة أنه يتواصل العمل خلال العامين المائيين السابق والقادم، على تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام، والذي يتكون من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كم، وصولا إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حاليا بطاقة 7.50 مليون متر مربع/ يوم، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر وإنشاء عدد (15) محطة رفع، ويمثل هذا المشروع العملاق جزء من المشروعات الكبرى المنفذة في مجال إعادة استخدام المياه مثل مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي في بحر البقر والمحسمة.

تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة

كما تواصل الوزارة العمل في مشروع «تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة» وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وأهالي واحة سيوة لوضع حلول جذرية لمشكلات قائمة منذ ٣٠ عاماً لمشكلة زيادة الملوحة بمياه "خزان الحجر الجيري المتشقق" نتيجة الحفر العشوائي للآبار وزيادة كميات مياه الصرف الزراعي التي أدت لارتفاع منسوب المياه الأرضية بالأراضي الزراعية بالواحة.

حيث قامت الوزارة بحفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر، وتنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوة، وحفر قناة مفتوحة بطول 33.70 كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي ببعض المصارف المؤدية لبركة سيوة إلى منخفض عين الجنبي شرقى الواحة، وإنشاء محطة رفع أنطفير لنقل مياه الصرف الزراعي من مصارف أنطفير وسيوة الغربي وملول من خلال قناة بطول 5.70 كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة.