«الري» تبحث الاستفادة من شركة أسترالية تطوير التحكم في مناسيب المياه

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وفدًا من شركة روبيكون للمياه الأسترالية؛ لمناقشة الاستفادة من إمكانات الشركة في خدمة أعمال الوزارة.

وأكد «سويلم»، حرص الوزارة على تأهيل وصيانة مختلف المنشآت المائية في مصر سواء المنشآت المائية الكبرى أو قناطر أفمام الترع وقناطر الحجز والسحّارات والبدالات والبالغ عددها 50 ألف منشأ مائي تقريبًا؛ لضمان تحسين عملية إدارة المنظومة المائية، تزامنًا مع العمل على تطوير أجهزة التحكم والقياس للتصرفات والمناسيب المائية، والتي تُعد أحد أهم أدوات تحقيق الإدارة المُثلى للموارد المائية، والحفاظ على كل نقطة مياه، وضمان توفير الاحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقًا لاحتياجات المنتفعين على الترعة.

وأشار إلى أن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، إذ تعمل الوزارة على اتخاذ إجراءات؛ لزيادة الإنتاج الزراعي بتطوير وتحديث كل عناصر المنظومة المائية، وانعكاس ذلك على تحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل الترابط المهم بين المياه والغذاء.

رفع كفاءة استخدام المياه وتحسين الخدمات

وأوضح أنّ أعمال الصيانة الدورية لعناصر المنظومة المائية «ترع – مصارف – محطات رفع – منشآت مائية» تعمل على رفع كفاءة استخدام المياه، وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين، وتخفيض تكاليف التشغيل، بتحقيق القياس والتحكم الدقيق في المياه، وتحسين إمداد الأراضي الزراعية بالمياه بالتوقيت والكمية المناسبة.

تطوير المنشآت المائية الواقعة على الترعة وتركيب أجهزة قياس

ووجّه بتشكيل مجموعة عمل من المختصين بوزارة الموارد المائية والري وشركة روبيكون؛ لاختيار أحد الترع كمنطقة تجريبية لتنفيذ أعمال تطوير شاملة للمنظومة المائية بها، لتشمل تطوير المنشآت المائية الواقعة على الترعة، وتركيب أجهزة قياس وتحكم في المناسيب التصرفات، مع قياس التصرفات قبل وبعد التطوير لتقييم تأثير أعمال التطوير على حالة الري بالزمام المترتب ريه على الترعة.