«الداخلية»: ضبط المتهم بسرقة شقة سكنية في النزهة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، باكتشافها سرقة «مبلغ مالي - بعض المشغولات الذهبية والفضية - بعض الملابس».

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، حددت الوزارة مرتكب الواقعة، وهو سائق سابق لدى الشاكية، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج.

سرقة بأسلوب المفتاح المصطنع

عقب تقنين الإجراءات ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع، وبإرشاده ضبطت المسروقات، وباستدعاء المُبلغة تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، واتُخذت الإجراءات القانونية.