السيطرة على حريق شقة سكنية دون خسائر بشرية في المرج

تمكنت قوات الحماية المدنية في القاهرة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة المرج دون وجود خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

حريق شقة سكنية في المرج

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قوات الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة المرج، وذلك دون وقوع أي خسائر بشرية واقتصرت على الخسائر المادية فقط.

الدفع بسيارات إطفاء

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للتمكن من السيطرة على الحريق، فضلًا عن الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين في حالة وجود أي إصابات أو اختناقات.

تم تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.