حبس 3 لصوص سرقوا شقة سكنية بحلوان.. «نقلوا المسروقات بالتوك توك»

أمرت نيابة حلوان، بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة شقة سكنية الكائنة بدائرة القسم، كما طلبت التحريات التكميلية حول الواقعة، وعرض المتهمين علي مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيهم أو من عدمه، كما أمرت باستدعاء الضحية للتعرف على المسروقات ومواجهة المتهمين بفيديو رصدته كاميرات المراقبة.

كاميرات المراقبة رصدت تحركاتهم

تفاصيل الواقعة بدأت عندما حضر المدعو «م. ج» إلى ديوان قسم شرطة حلوان، باكتشافه سرقة شقته في تمام الساعة الرابعة فجرًا الثلاثاء، واختفاء أشياء ثقيلة من داخل الشقة محل سكنه، وأدلى بأقواله بما حدث، وبالانتقال والفحص وتفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت تحركات المتهمين أثناء واقعة السرقة، تبين أنَّ وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص يستقلون توك توك، وتمّ ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبتطوير مناقشتهم، اعترفوا ببيع المسروقات وإنفاق الأموال على متطالباتهم الشخصية، وأقرّ بارتكاب واقعتي سرقة أُخرى بذات الأسلوب، كما تمّ بإرشادهم على المسروقات

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت نيابة التحقيقات التي أصدرت بالقرار السالف ذكره.

تعرف على عقوبة السرقة

وقال تامر الشايب المحامي والخبير القانوني لـ«الوطن»، إنَّ هذه الواقعة يعاقب عليها المتهم وفق ما ورد بالمادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ولفت الخبير القانوني إلى أنَّ المتهم يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات في حالة إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.