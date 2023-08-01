أسباب حلول البركة في البيوت.. «الأزهر العالمي للفتوى» يوضح

رسم الدين الإسلامي والشرع الشريف للإنسان ملامح حياته، كما أرشده إلى الطرق التي تملأ حياته بالبركة، وما نص عليه الإسلام يكون بمثابة حاجز ليحمي الإنسان من الشيطان ومسه ووساوسه، وفي هذا الإطار أوضحت الصفحة الرسمية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الأمور التي على المرء فعلها لتبارك حياته، وسلطت الضوء على الأطفال بالتحديد.

ووفق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فإن من الأمور التي تملأ حياة الطفل بالبركة ما يلي:

أمور تجلب البركة للطفل

- أن تحمله أمُّه باسم الله.

- وتضعه باسم الله.

- وترضعه باسم الله.

- وتعيذه بالله من شر الشياطين.

- وتعيذه من عين الحاسدين.

- وتستودعه ربَ العالمين.

- وتدعو له بالسعد والسرور، فإن ذلك أدعى أن يجبر الله خاطرها فيستجيب.

أسباب البركة في البيوت

كما أوضح المركز أيضا أسباب البركة في البيوت ومنها، المحافظة على قراءة القرآن الكريم، وذكر الله بشكل عام، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، حيث إنهما متصلان بالله - تعالى-؛ فالواصل لرحمه وصله الله، والاجتهاد في نيل المال الحلال، والترفع عن الحرام والشبهات، فإن البركة تكمُن في المال الحلال الطيب، والاجتماع على الطعام جميعًا، والتسمية عند بدء الطعام، فهذا مما يجلب البركة على الطعام لأهلها، التبكير في الأعمال سائرها، والبدء فيها فجرًا أو بعد الفجر لأن الوقت مباركًا في أوّل النهار، والدعاء بنيل البركة، فذلك من أسباب الفوز بها في حياة العبد، بالإضافة إلى السلام على أهل البيت عن الدخول إليهم، فذلك سبب لحلول البركة فيهم، كما أنها وصيةٌ نبويةٌ.