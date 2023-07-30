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مركز الأزهر للفتوى: لا تعارض بين الترفيه واكتساب المهارات في الإسلام

كتب:

رؤى ممدوح
10:50 ص | الأحد 30 يوليو 2023
ركوب الخيل - صورة أرشيفية

ركوب الخيل - صورة أرشيفية

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّه لا يتعارض ترفيه الإنسان عن نفسه مع اكتسابه مزيدًا من المهارات اليومية والحياتية.

أهمية اكتساب المهارات الجديدة

وعدد مركز الأزهر العالمي للفتوى أهمية اكتساب مهارات جديدة للأفراد في المجتمع وممارسة الرياضات النافعة

- تساعد الفرد على بناء شخصيته.

- تعمل على زيادة وعي وثقافة الشخص.

- اكتساب المهارات يعمل على تنشيط الجسم والذهن.

-القراءة المُفيدة المُثمرة، وتطوير الذات، واكتساب مهارات سوق العمل من خلال دورات متخصصة، ومنها أيضًا الاهتمام ببناء عادات سليمة لدى أطفالنا.

- تدريب الأطفال على توظيف أوقات إجازاتهم. 

الإسلام يوصي بالتعلم واكتساب المهارات

من جهته قال خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف، في تصريحات لـ«الوطن» إنّ اكتساب المهارات والترفيه عن النفس من الأشياء التي أحلّها الله وتعد من تعاليم الإسلام، وذلك للحديث الشريف، والذي ورد ما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «عَلِّمُوا أَبْنَاءَكُمُ السِّبَاحَةَ وَالرَّمْيَ، وَالْمَرْأَةَ الْمِغْزَلَ».

وفي حديث آخرعن بكر بن عبد الله بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «عَلِّمُوا أَبْنَاءَكُمْ السِّبَاحَةَ والرِّمَايَةَ، وَنِعْمَ لَهْوُ المُؤْمِنَةِ فِي بَيْتِهَا الْمِغْزَلُ».

 

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