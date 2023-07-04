مركز الأزهر العالمي يوضح 6 معلومات عن المسجد النبوي.. «ذكر في القرآن»

تعد زيارة مسجد الرسول عليه السلام في المدينة المنورة أحد أهم وجهات حجاج بيت الله الحرام بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج، ولزيارة المسجد النبوي فضائل كثيرة منها أنّ الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وذلك لقول النبي الكريم: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»، وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية أبرز المعلومات عن المسجد النبوي الشريف.

أبرز المعلومات عن المسجد النبوي

- يقع المسجد النبوي في الجهة الشرقية من المدينة المنورة.

- هو أول بناء شُيِّد في عهد سيدنا رسول الله ﷺ بعد مسجد قُباء.

- يعد المسجد النبوي ثاني أهم المساجد بعد بيت الله الحرام.

- المسجد النبوي هو المسجد الذي قال عنه الله تعالى في كتابه: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ}. [التوبة: 108].

- قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رضي الله عنه: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟ قَالَ: فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصْبَاءَ، فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ، ثُمَّ قَالَ: «هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا» لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ. [أخرجه مسلم].

- أجر الصلاة فيه كأجر ألف صلاة فيما سواه؛ قال ﷺ: «صلاةٌ في مسجِدِي هذا أفضلُ من ألْفِ صلاةٍ فِيما سِواهُ من المساجِدِ إلَّا المسجِدَ الحرامَ». [متفق عليه].

هل الصلاة في المسجد النبوي تقضي الصلوات الفوائت

وعلى الرغم من الأجر والثواب وفضل الصلاة في المسجد النبوي إلاّ أنّها لا تسقط الصلوات الفائتة، وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية أنّ الصلاة في المسجد النبوي أو الحرم المكي لا تسقط الصلوات الفائتة، لافتة إلى أن هناك فرقًا بين ثواب العبادة وما هو مفروض على الإنسان.

وأشارت الدار إلى أنّ من كان عليه صلوات فائتة كثيرة فليؤدي مع كل فرض أخرى فائتة، كأن يصلي فرض اليوم وبعد الانتهاء منه يصلي فرضًا فائتا، وهكذا معه باقي الفروض، مؤكدة أن تأدية الصلاة الفائتة أولى من أداء السنن بعد كل صلاة.