مواعيد التسجيل في الجامعات 1445 بالسعودية.. اعرف التفاصيل

مواعيد التسجيل في الجامعات 1445 بالمملكة العربية السعودية يسعى لمعرفتها عدد كبير من الطلاب عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، وسط رغبة أولياء الأمور ومختلف الأفراد من أجل معرفة شروط التسجيل في الجامعات السعودية والمصرية.

مواعيد التسجيل في الجامعات 1445 في السعودية مختلفة

تضم المملكة العربية السعودية 23 جامعة تحصل على تمويل من الحكومة في ظل جودة التعليم العالي في السعودية وحصول عدد كبير من الجامعات السعودية على ترتيب وتصنيف عالمي.

وستكون مواعيد التسجيل في الجامعات 1445 بالمملكة العربية السعودية من يوم 1 محرم 1445 إلى 12 محرم، موعد التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية للطلاب والطالبات، وفي بعض الجامعات من يوم 28 ذي الحجة إلى 4 محرم 1445، موعد التسجيل في جامعة جازان، وفي بعض الجامعات من يوم 27 ذي الحجة إلى 1 محرم 1445، يبدأ التسجيل في جامعة المجمعة، كما أن بوابة القبول الموحد بالرياض، فيبدأ التسجيل فيها من 27 ذي الحجة إلى 1 محرم للطلاب، ومن 28 ذي الحجة حتى 1 محرم للطالبات.

معرفة مواعيد التسجيل في الجامعات 1445 في السعودية

وتستمر المواعيد المختلفة للتسجيل في الجامعات 1445 بالمملكة العربية السعودية، فالتقديم في جامعة القصيم ستكون من 28 ذي الحجة إلى 2 محرم 1445، أما جامعة الملك عبدالعزيز فسيكون التسجيل فيها من 21 ذي الحجة 1444 إلى 1 محرم 1445، أما جامعة الملك سعود الصحية فسيبدأ التسجيل من 17 ذي الحجة 1444 حتى 21 ذي الحجة 1444، أما جامعة الطائف فيكون التسجيل فيها من يوم 21 ذي الحجة إلى 29 ذي الحجة، يبدأ التسجيل في جامعة الطائف، وأخيرًا فإنّ جامعة أم الرقى يكون التسجيل فيها من 21 ذي الحجة إلى 27 ذي الحجة.