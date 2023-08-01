بعد إعلان تنسيق المرحلة الأولى.. 5 تعليمات من «التعليم العالي» لطلاب الثانوية

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 5 تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة الناجحين والذين يستعدون لتسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى 2023 لتنسيق القبول بالجامعات، بحد أدنى 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم، و342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر لطلاب شعبة علمي رياضة، و289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر لطلاب الشعبة الأدبية.

تعليمات مهمة بشأن تنسيق المرحلة الأولى 2023

1- إتاحة قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة للطلاب، واختيار الرغبات من بينها.

2- موقع التنسيق الإلكتروني سيعرض الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة حتى يستطع أي طالب بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعة خلال تسجيل رغباته في تنسيق المرحلة الأولى 2023.

3- مناقشة الأسرة في ترتيب اختيارات الكليات بعناية فائقة حتى يكون الاختيار التي ستبديها ممثلة تمامًا لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها أثناء التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى.

4- إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب الآلي سوف يخطره فورا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي، وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم.

5- لن يقبل النظام الإلكتروني رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات والبالغ عددها 75 رغبة.

مواعيد إدخال رغبات تنسيق المرحلة الأولي 2023

1- يبدأ تنسيق المرحلة الأولى 2023 لتنسيق القبول بالجامعات يوم السبت المقبل 5 أغسطس الجاري وتنتهي يوم 9 من نفس الشهر.

2- أعمال تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الأولى 2023 سيكون لمدة 5 أيام من الساعة 9 صباحا وحتى الـ3 عصرا.

3- موقع التنسيق الإلكتروني سيكون متاحا لطلاب الثانوية العامة الناجحين لمدة 24 ساعة، للمتقدمين في تنسيق المرحلة الأولى 2023 عن طريق الحاسب الشخصي.