موعد إجازات المدراس 1445 في المملكة العربية السعودية

كشفت وزارة التعليم في السعودية، موعد إجازات المدارس 1445 في السعودية، والتقويم الزمني للعام الدراسي، وهو من أهم الأمور التي يتابعها أولياء الأمور والطلاب، إضافة إلى أنّها فرصة للتواصل مع الأبناء لتقييم أدائهم في المستوى الدراسي.

وفي التقرير التالي، موعد إجازات المدارس 1445 في السعودية، وفق المعلن من التعليم السعودية، والتي جاءت على النحو التالي:

موعد إجازات المدارس 1445 في السعودية

وبحسب وزارة التعليم في السعودية، فإنّ الطلاب يحصلون على 10 إجازات متنوعة خلال 3 فصول دراسية، والتي جاءت كما يلي.

إجازة اليوم الوطني، يوم 9 من ربيع أول .. 24 سبتمبر.

إجازة نهاية أسبوع مطولة 18 من ربيع الثاني .. 2 نوفمبر 2023.

نهاية الفصل الدراسي الأول 2 من جمادي الأول .. 16 نوفمبر، وتستمر لمدة 10 أيام.

إجازات الفصل الدراسي الثاني 1445

ويحصل الطلاب على عدد من الإجازات خلال الفصل الثاني والتي جاءت على النحو التالي:

إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم 4 جمادى الآخر .. 17 ديسمبر 2023

إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 22 من جمادي الآخر .. 4 يناير 2024

عطلة نهاية أسبوع مطولة يوم 16 رجب 1445.. 28 يناير 2024

إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 12 من شعبان 1445 .. 22 فبراير 2024، وتستمر لمدة 10 أيام.

إجازات الفصل الدراسي الثالث

وفي آخر فصل دراسي في السعودية، فالإجازات المتاحة ستكون هناك:

إجازة عيد الفطر من 18 رمضان 1445 الموافق 28 مارس 2024، وتستمر لمدة 18 يومًا.

إجازة نهاية أسبوع مطولة 23 شوال الموافق 2 مايو 2024.

إجازة نهاية العام الدراسي يوم 4 ذي الحجة الموافق 10 يونيو 2024.