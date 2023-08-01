حركة تنقلات مديرية أمن أسوان.. محمود حامد رئيسا لمباحث كوم أمبو

قرر اللواء مجدي سليم، مدير أمن أسوان، بالتنسيق مع اللواء أحمد السنباطي، مدير المباحث، إجراء حركة للتنقلات الداخلية لثلاث وحدات من قسم المباحث بأسوان، وهي دراو وكوم أمبو ونصر النوبة.

محمد الجزار رئيسًا لمباحث دراو

واعتمد مدير أمن أسوان تعيين النقيب محمد الجزار رئيسا لمباحث دراو، وتجيد الثقة في النقيب محمد أبو الشيخ كمعاون أول، والزنط كمعاون ثان.

وجدد مدير أمن أسوان الثقة في المقدم محمود حامد كرئيس لمباحث كوم أمبو، وعلى النقباء أيمن شعلان ومحمد حسن وهشام الريفي ومحمد طلعت كمعاونين له.

وقرر اللواء مجدي سليم تجديد الثقة في الرائد أحمد ثروت كرئيس لمباحث نصر النوبة، وعلى النقباء أيمن شامة وحسين السكران ومصطفى إبراهيم ومحمد جلالة كمعاونين له.

وزير الداخلية يعلن عن حركة تنقلات جديدة

وفي وقت سابق، أعلن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عن حركة تنقلات وزارة الداخلية لعام 2023، وذلك تماشيًا مع الحاجة إلى تحسين آليات العمل الشرطي ومواجهة التحديات الأمنية وتلبية متطلبات المرحلة الحالية.

تأتي هذه الحركة في إطار سياسة الدولة الرامية إلى ترقية العناصر الشابة للاستفادة منهم في مختلف مجالات العمل الأمني، وتوسيع حركة الترقيات العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة.

وتهدف هذه الحركة إلى تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر المؤهلة والصحية لتحسين الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، والنظر في الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، وذلك في إطار تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.