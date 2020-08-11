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مدير أمن أسوان ومساعد وزير الداخلية يتفقدان لجان انتخابات "الشيوخ"

مدير الأمن تفقد لجنتي 16 و17 بمدرسة شجرة الدر بمنطقة الكرور

كتب:

عبد الله مشالي
01:03 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
مدير أمن أسوان يتفقد لجان"الشيوخ" بأسوان

مدير أمن أسوان يتفقد لجان"الشيوخ" بأسوان

تفقد اللواء هشام فاروق، مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، يرافقه اللواء مصطفى عبدالفتاح مدير أمن أسوان، اليوم الثلاثاء، اللجان الانتخابية بمدينة أسوان ومنها لجنتا 16 و17 بمدرسة شجرة الدر بمنطقة الكرور بمدينة أسوان .

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منها 15 مقعدا، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

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