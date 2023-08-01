لوكاشينكو: لولانا لتدفق مقاتلو فاجنر على وارسو وجيشوف ودمروهما

عاود رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، استخدام وجود مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة قرب حدود بولندا، مادة للسخرية، كما قال إنَّ على وارسو أن تشكره لأنه أوقفهم وسيطر عليهم، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

البولنديين يجب أن يحمدوا الله

وانتقل عدد غير معلوم من مقاتلي فاجنر، التي شنت تمردًا قصير الأجل في روسيا يونيو الماضي، إلى روسيا البيضاء وبدأوا في تدريب جيشها ما دفع بولندا لنقل قوات يزيد قوامها على 1000 قرب الحدود.

وقال لوكاشينكو إنَّ بعض المقاتلين كانوا يريدون المضي قدمًا إلى بولندا و«الذهاب في رحلة إلى وارسو وجيشوف»، وتابع، أن البولنديين يجب أن يحمدوا الله لأننا نحتضن «مقاتلي فاجنر» ونرعاهم وإلا من دوننا، كانوا سيتدفقون على جيشوف ووارسو ويدمرونهما إلى حد كبير، لذلك لا ينبغي لهم أن يسيئوا إليّ، بل يجب أن يقولوا شكرًا لك».