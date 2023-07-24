لوكاشينكو: قوات فاغنر كانت ترغب في التقدم إلى بولندا

قال رئيس بيلاروسيا، أليكساندر لوكاشينكو، خلال محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ مقاتلي مجموعة فاغنر الروسية، الذين يقومون الآن بتدريب جيش بلاده، كانوا يرغبون في التقدم عبر الحدود إلى بولندا العضو الحالي في حلف الناتو.

ونقل موقع «يورو إيشا» عن لوكاشينكو قوله، إنّ شباب شباب فاغنر ضغطوا عليه لأنهم عبروا عن رغبتهم في الذهاب غربا، إلى بولندا، وطلبوا الإذن بالتحرك فيما أسماه «رحلة» إلى مدن وارسو ورزيسزو في بولندا.

في المقابل، قالت بولندا إنّها حركت قوات إضافية باتجاه الحدود مع بيلاروسيا ردا على وصول مجموعة فاغنر التي انتقلت إلى هناك، بعد تحرك من بعض مناطق روسيا وأوكرانيا خلال الشهر الماضي.

وخلال اللقاء بين بوتين ولوكاشينكو، أشار بوتين، إلى أنّ الهجوم الاوكراني فشل، لكن لوكاشيكوا قال إنّه غير موجود، لكن بوتين عقب وتابع أنّ الهجوم موجود بالفعل لكنه فاشل.

وبحسب خبراء، فإنّ الهجوم المضاد الأوكراني لم يحقق حتى الآن سوى مكاسب صغيرة ضد القوات الروسية، رغم أنّ الجنرال الأمريكي مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، قال إنّ الهجوم المضاد الأوكراني لم يفشل لكنه صعب.