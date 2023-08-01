إسقاط الدفاع الجوي الروسي «مسيرات» حاولت التحليق إلى «موسكو»

أعلن عمدة العاصمة الروسية «موسكو»، سيرجي سوبيانين، إسقاط الدفاع الجوي، طائرات بدون طيار «مسيرات»، حاولت التحليق إلى المدينة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

تلف واجهة مبنى جراء وصول إحدى المسيرات إلى برج

وأشار سوبيانين، عبر «تليجرام»، إلى وصول إحدى المسيرات، إلى برج في «موسكو سيتي»، متسببة في تلف واجهة المبنى على الطابق 17، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأمس الأول الأحد، قال سوبيانين، إن قوات الدفاع الروسية اعترضت طائرة مسيرة حاولت الهجوم على العاصمة الروسية «موسكو»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.