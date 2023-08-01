«الداخلية»: ضبط مالك شركة تصنع جهازا للتحكم في إخفاء فاميه السيارات

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق «تيك توك» لشخص يقوم بالترويج لريموت إلكتروني للتحكم في إظهار وإخفاء زجاج فاميه للسيارات أبيض اللون يحجب الرؤية، وبالفحص أمكن تحديد الشركة القائمة على تركيب وبيع المنتج، ومقراتها في القاهرة والجيزة.

ضبط مالك شركة إنتاج ريموت فاميه السيارات

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنه عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف مقرات الشركة المشار إليها، وأمكن ضبط مالك الشركة القائم على نشر مقطع الفيديو، واثنين من العاملين، وبحوزتهم 10 قطع فامية إلكتروني، ونموذج هيكلي صغير الحجم للترويج له، و27 رول فامية مختلفة الأحجام، و25 قطعة فاميه، و14 ضفيرة كهربائية، و7 مفاتيح فصل كهربائي، وبمواجهتم أقروا بارتكاب الواقعة.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.