الداخلية: ضبط 225 قضية متنوعة بإجمالي 232 متهما بقرية في كفر الشيخ

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن ادعاء أحد الأشخاص، مقيم بكفر الشيخ، بانتشار أعمال بلطجة وترويج مواد مخدرة بإحدى قرى مركز مطوبس بكفر الشيخ.

وبالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات أمنية على المنطقة محل الشكوى والمناطق المتاخمة لها، خلال الفترة من 1-1-2023 حتى 29-7-2023 أسفرت جهودها عن ضبط عدد 225 قضية متنوعة بإجمالي 232 متهما.

ضبط 225 قضية متنوعة

وضُبط بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 69,348 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 39,875 كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو، وعدد 1950 قرصا مخدرا، و25 سلاحا ناريا، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و49 سلاحا أبيض، وجارِ استمرار توجيه الحملات بالمنطقة المشار إليها لضبط كافة المخالفات.