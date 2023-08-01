«القومي للإعاقة» يستعرض أوجه الإتاحة لذوي الهمم داخل مكتبة الإسكندرية

نظمت مكتبة الإسكندرية جولة تفقدية موسعة للدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اطلعت خلالها على إمكانيات المكتبة فيما يخص الإتاحة لذوي الهمم، سواء الإتاحة المكانية أو التكنولوجية، وكذلك إمكانيات المكتبة للإعاقات السمعية وغيرها من أنواع الإعاقات.

تمكين المكفوفين وضعاف البصر من استخدام الإنترنت

وتعرفت «كريم» على مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر، والتي تقدم مفهومًا جديدًا للاهتمام باحتياجات فئة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، مما يمكنهم من الاستفادة من كل موارد المكتبة وبعض مواقع الإنترنت باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية.

وشاهدت المشرف العام على المجلس، خلال الجولة اعتماد مكتبة طه حسين على أحدث الابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات لتمكين المكفوفين وضعاف البصر من القراءة والكتابة واستخدام شبكة الإنترنت، مما يضاعف من شعورهم بالاستقلالية والقدرة على إدارة حياتهم، خاصة أنه تم نقل مكتبه طه حسين إلى مستوى مدخل المكتبة تسهيلاً لدخول روادها.

والتقت «كريم»، خلال جولتها بالمكتبة، عددا من الأشخاص ذوي الإعاقة المترددين على المكتبة سواء بأنفسهم أو بصحبة ذويهم، واستمعت إلى آرائهم في الاتاحات التي توفرها المكتبة، والخدمات الموجودة لتطوير مهاراتهم، وتعرفت خلال جولتها على الدورات التدريبية المقدمة من المكتبة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

تمكين ودمج ذوي الاعاقة في المجالات الثقافية

وقدمت المشرف العام على المجلس، الشكر لمجلس أمناء المكتبة، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، على الجهد المبذول داخل المكتبة كمنارة ثقافية في المنطقة بشكل عام، وعلى الجهد المخصص لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير كافة أنواع الاتاحات لهم، مؤكدة على أن مكتبة الإسكندرية تعمل على إتاحة المعلومات بشكلٍ متساوٍ لكل مستخدميها بغض النظر عن نوع الإعاقة التي يعانون منها.

وأعربت «كريم» عن سعادتها بالتعاون القادم ما بين المكتبة والمجلس فيما يخص تمكين ودمج الأشخاص ذوى الاعاقة فى المجالات الثقافية و التعليمية و الفن و الموسيقى و تنمية الحرف ومشاركتهم في الندوات والورش والمعارض وتدريب وتاهيل الاعاقات بمختلف أنواعها، والتعاون أيضاً في مجالات التمكين التكنولوجي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة ودور المكتبة مع المجلس في هذا الصدد.