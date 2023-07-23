الأمم المتحدة: هبة هجرس ضمن 3 مرشحين لمنصب مقرر حقوق ذوي الإعاقة

أعلنت اللجنة العليا المختصة باختيار المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن المصرية الخبيرة الدولية في مجال الإعاقة الدكتورة هبة هجرس، المرشحة للمنصب، اجتازت المرحلة الأولى من المنافسة التي كانت تضم 14 مرشحا، ووصلت الآن، إلى القائمة القصيرة التي تضم فقط 3 مرشحين من الخبراء في مجال الإعاقة من دول العالم.

القائمة القصيرة للمرشحين لمنصب المقرر الخاص لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أوضحت اللجنة أنه جرى مؤخرا داخل أروقة الأمم المتحدة، مرحلة تصفية بين المرشحين الـ14 لمنصب المقرر الخاص لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي ضوء هذه التصفية جرى إعلان القائمة القصيرة للمرشحين، وسوف تجرى قريبا المرحلة النهائية لاختيار الفائز بالمنصب من بين المرشحين الثلاثة الذين ضمتهم القائمة القصيرة.

بدورها، أعربت الدكتورة هبة هجرس، عن امتنانها للدعم الشعبي والإعلامي الكبير الذي حظيت به طوال الأيام القليلة الماضية، ما مكنها من اجتياز مرحلة التصفية الأولى في طريق الوصول للمنصب، موضحة أنها تستعد الآن، وبحماس شديد لمرحلة التصفية النهائية، معربة عن توقعها باستمرار الدعم الشعبى والإعلامي لها حتى تحصد مصر هذا المنصب.

ويعد وصول الخبيرة الدولية في مجال الإعاقة الدكتورة هبة هجرس، إلى القائمة القصيرة للمرشحين للمنصب، إنجازا كبيرا ومهما للدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان، ليس فقط في جانب أنه خطوة مهمة في طريق حصول مصر على مقعد مهم بلجان حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ولكن أيضا لأن منافسة أحد الرموز المصرية في مجال الإعاقة على المنصب يلقي الضوء على إنجازات الدولة المصرية الكبيرة وغير المسبوقة في أحد أهم ملفات حقوق الإنسان، وهو ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولفت أنظار العالم لما حققته القيادة السياسية المصرية على مدار العشر سنوات الماضية، من طفرة عظيمة في مجال حصول هذه الشريحة على حقوقها، وما أُنجز لها على مستوى التشريعات والتمكين الاجتماعي وغيرها من الخدمات.

هبة هجرس.. رحلة كفاح في مجال حقوق ذوي الإعاقة

وجاء ترشيح هبة هجرس للمنصب رفيع المستوى بالأمم المتحدة تتويجا لرحلة كفاح في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ كانت أول مصرية تجمع بين عضوية 3 مجالس قومية كبرى، هي مجلس النواب 2015 – 2020، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من 2015 وحتى الآن، واختارها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كأول سيدة ذات إعاقة عضوا بالمجلس القومي للمرأة من 2016 وحتى الآن، وقبل دخولها مجلس النواب شغلت منصب الأمين العام للمجلس القومي لشؤون الإعاقة 2015، وعلى المستوى العربي والدولي شاركت في صياغة مسودة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ونتيجة لعملها الدؤوب في صياغة الاتفاقية، جرى ترشيحها من التحالف الدولي للإعاقة لإلقاء البيان الختامي كممثل للمجتمع المدني في ختام الاتفاقية 2006.

وشاركت هبة هجرس، ضمن نخبة محدودة من الخبراء في العالم في تقييم أداء المقرر الخاص للأمم المتحدة وأنشطته في دول العالم 2020، كما اختارتها منظمة الصحة العالمية «WHO» عضوا بالفريق الاستشاري رفيع المستوى من الخبراء العالميين في كتابة التقرير العالمي للتكنولوجيا المساعدة وإدارة جلسة إقليمية لمراجعة التقرير الأممي حول التكنولوجيا المساعدة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة 2020.

كما شاركت في التقييم السريع والاستجابة الصحية الدامجة للإعاقة في فترة جائحة «كوفيد 19» الذي نفذته منظمة الصحة العالمية «WHO»، ومؤخرا جرى اختيارها رئيسا لفريق العمل لكتابة العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032 لجامعة الدول العربية.