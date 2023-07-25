«الرعاية الصحية»: إضافة حزمة خدمات جديدة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة

وافقت اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، على إعداد دراسة متكاملة لإضافة حزمة خدمات جديدة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الحركية، ضمن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل ووفقًا لمعايير نظم الصحة العالمية.

التأمين الصحي الشامل

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لتنسيقية التأمين الصحي الشامل رقم (25)، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، وبعضوية المدراء التنفيذيين للهيئات الثلاث بالمنظومة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومي فريد، القائم بتسيير أعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، أهمية تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة على أساس علمي وسليم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، سعيًا نحو تمكينهم وتوظيف قدراتهم على الوجه الأمثل، ومساعدتهم على الاندماج في جميع المجالات داخل المجتمع، ومشيرًا إلى أهمية وضع أدلة عمل موحدة لمراكز رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة الحركية بالتأمين الصحي الشامل لضمان أعلى درجة من الكفاءة لتقديم الخدمة الطبية المتميزة والمتكاملة لهم.

مستجدات تطوير مركز الاتصال الآلي للمنظومة

وناقش الاجتماع، آخر مستجدات تطوير مركز الاتصال الآلي للمنظومة «كول سنتر» 15344، لتيسير عمليات الحجز للكشف للمنتفعين داخل المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل، حيث وجّه الدكتور أحمد السبكي، بتشكيل لجنة ثلاثية من الهيئات الثلاث بالمنظومة، للصياغة الفنية لمتطلبات التطوير لمركز الاتصال الآلي للمنظومة، والمنصات الإلكترونية الجديدة، لضمان تشغيلها بأعلى كفاءة وجودة، وزيادة القدرة الاستيعابية لذلك تماشيًا مع امتداد التأمين الصحي الشامل لمحافظة تلو الأخرى ليعمم بجميع محافظات الجمهورية بحلول عام 2030.

ونوه السبكي، بأهمية صياغة مؤشرات قياس الأداء لمركز الاتصال الآلي للمنظومة والمنصات الإلكترونية التفاعلية، لضمان تشغيلها بأعلى دقة وكفاءة وجودة تماشيًا مع رغبات وتطلعات المنتفعين بالخدمة وتحقيق أعلى معدلات رضائهم عنها، ومؤكدًا أهمية تأمين سرية البيانات والمعلومات، على أن تعرض اللجنة الثلاثية نتائج أعمالها بشكل دوري أسبوعيًا على اللجنة التنسيقية لاتخاذ ما يلزم نحوها من قرارات تنفيذية.

وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة سيناريوهات إقامة مقرات هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات المنضمة حديثًا للمنظومة، بما يسهم في الإدارة المُثلى للمنظومة وبشكل سهل وسريع، وبما يحقق أهدافها نحو توفير التغطية الصحية الشاملة لكل مصري ومصرية بكرامة وعدالة وجودة عالمية.

يذكر أنّ اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أنشئت بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعظيم التعاون بين الهيئات الثلاث بالمنظومة، وتسريع وتيرة تنفيذها بالمحافظات.