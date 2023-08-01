ما الفرق بين البصر والبصيرة؟.. أستاذ بجامعة الأزهر يوضح لـ قناة الناس

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إنَّ للقلب عين ينظر بها تُسمى «البصيرة»، فالبصر للشهادة، أي عالمنا الواقعي وما نراه من أحداث يومية وظاهرة، أما البصيرة فهي للغيب، والبصر للمُلك، والبصيرة للملكوت.

«مهنا»: التفكر استدعاء البصيرة لإدراك الغيب

وأضاف «مهنا»، خلال استضافته بإحدى حلقات برنامج «الطريق إلى الله»، تقديم الإعلامي مهند السادات، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أن استدعاء العقل لـ«البصيرة» للتفكر وإدراك الغيب، و«البصيرة هي تمكن العلم من القلب وثمرته اليقين وثمرة اليقين هي «القلب السليم»، لقوله تعالى «إلا من أتى الله بقلب سليم» وهذا هدفنا جميعاً الذي نسعى إليه.

لا شيء أنفع للقلب من عزلة

وتابع أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، في شرحه للحكمة الـ12 من حكم ابن عطاء الله والقائلة بـ«لا شيء أنفع للقلب من عزلة.. أي عزلة يصحبها فكرة تؤدي إلى العلم لأن معناها التفكر والتفكير.. واستعداء البصيرة لإدراك الغيب وكأن العقل والبصر للعقل «شاف وخلى العقل اشتغل» والعقل يسعى لمعرفة حقيقة الأمور والبصيرة هي «ناظر القلب» ويستدعيها العقل ليدرك الغيب بالتفكر».