مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج ينظم مسابقة رمضانية في حفظ القرآن الكريم

ينظم مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج، المسابقة الدينية الثقافية للطلاب ذوي الإعاقة في حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف والمعلومات العامة، وذلك يوم الأربعاء المقبل، بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن مثل هذه المسابقات التي تنظمها الجامعة للطلاب ذوي الاعاقة، تسهم في رفع مستويات الطلاب التحصيلية وترسخ العديد من القيم الأخلاقية والاجتماعية، إضافة إلى صقل المعلومات العامة لديهم ليكونوا على قدر كبير من الثقافة.

6 مستويات للمسابقة

وأوضح الدكتور عماد الصونيع، مدير المركز، أن المسابقة الدينية في حفظ القرآن الكريم تُجرى في ستة مستويات، الأول هو حفظ القرآن كاملاً، والثاني حفظ 20 جزءًا، والمستوى الثالث حفظ نصف القرآن، والمستوي الرابع حفظ ربع القرآن، ويضم المستوى الخامس حفظ ثلاثة أجزاء، والسادس «جزء عم»، وهو خاص بالأطفال دون سن الثانية عشرة.

وأضاف، أن المسابقة الدينية في حفظ الحديث الشريف تشمل حفظ الأربعين النووية، والمسابقة الثقافية في المعلومات العامة في المجالات المختلفة.

مواعيد بدء فعاليات المسابقة

وأشارت الدكتورة سلمى عبد المنعم، نائب مدير المركز، إلى أن فعاليات المسابقات تبدأ في الساعة 9 صباحاً، وتنتهي الساعة 2 ظهراً، وفي ختام المسابقات سيتم تكريم الفائزين ومنحهم جوائز مالية، مضيفة أن المسابقات مخصصة للطلاب ذوي الإعاقات المختلفة، سواء من داخل الجامعة أو من خارجها، ويحق للطالب الاشتراك في مسابقة واحدة فقط من المسابقات الثلاثة.

وأوضحت، أن آخر موعد للتقديم بالمسابقة يوم الجمعة المقبل، ومن يرغب في الاشتراك عليه التسجيل من خلال زيارة مركز نور البصيرة بمقر الجامعة القديم، أو من خلال التواصل تليفونيا أو عبر تطبيق «واتس آب» على الرقم «01061155306».