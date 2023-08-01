خبير اقتصادي: الحوار الوطني ناقش تقييم العاملين بالقطاعات لتحقيق العدالة

قال محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، إن الحوار الوطني اليوم ناقش العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مؤكدًا أنه لا بد من وضع مجموعة من الضوابط للوصول لذلك.

الفارق بين العدالة والحماية الاجتماعية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحوار الوطني»، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه يوجد فارق بين العدالة والحماية الاجتماعية؛ فالأولى تعني إقامة عدل ونظام يحقق قسطًا للناس من العدالة، أما الحماية الاجتماعية فهي حماية الأفراد والحفاظ على جودة الحياة المطلوبة.

وأشار إلى أن القضايا التي طرحت اليوم من الدين العام والموازنة كلها تخرج من ضعف الإنتاج، متسائلا: «هل لدينا قانون يحفز على الإنتاج ويجعلنا متقدمين؟».

تقييم العاملين لتحقيق العدالة بين الموظفين

وأوضح أن الحوار الوطني ناقش قضية تقييم العاملين في القطاعات لتحقيق العدالة بين الموظفين، متابعا: «لا بد من وجود قوانين عمل وسياسات واضحة تحفز العاملين على العمل، وتحقق عدالة بين الأفراد لتحقيق الإنتاج، وضبط سياسيات الأجور وربطها بالإنتاج».