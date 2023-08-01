اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «الحوار الوطني» اقتصاد يواجه الأزمات العالمية

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

العدالة الاجتماعية والديْن العام على رأس المناقشات.. و37% من المقترحات للمحور الاقتصادى

الحوار الوطني.. اقتصاد يواجه الأزمات العالمية

مجلس الأمناء: الحماية الاجتماعية متصلة بشكل حقيقى بكل الفئات المهمشة والفقيرة.. و«العدالة» هى تحقيق التوازن بينها.. والنظام الضريبى يسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية

المشاركون بجلسة «الديْن العام»: نحتاج آلية لمراقبة استخدام الديْن.. والخروج بحلول

«نواب التنسيقية» يطالبون بتفعيل وثيقة ملكية الدولة وحصر الديون وزيادة مشاركة القطاع الخاص

توصيات «التنسيقية» بجلسة «تكافؤ الفرص»: زيادة فرص العمل وإصدار قانون للتعليم الأساسى

«السيسى» يوجّه باستمرار العمل لتطوير منظومة الصحة فى مصر

إنشاء معهد قلب جديد بمقاييس عالمية لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين

«العالم علمين» يدعم «حياة كريمة» بصافى الأرباح

«المتحدة» توجه صافى عوائد المهرجان إلى المبادرة التنموية.. ونواب: رسالة نبيلة وإيجابية لجميع المؤسسات

الأحزاب: نموذج فى كيفية العطاء للمجتمع والفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز المشاركة المجتمعية

خبراء: يكشف عن وعى الشركة بمتطلبات المواطن وأولوياته.. ورسالة لنشر ثقافة المشاركة ودعم المجتمع

أمير كرارة: قرار عظيم.. و«لقاء»: سيدعم احتياجات الناس

نبيلة عبيد: ندعو الجميع إلى الاقتداء بها.. و«المهن الموسيقية» تعلن تضامنها مع القرار

«كولر» يحذر لاعبى الأهلى من خطورة مباراة المصرى

الزمالك يرفض رحيل «زيزو».. ومفاوضات مع «ناصر وشحاتة»

«لجنة سعودية» تتفقد نماذج للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بـ«القاهرة وبورسعيد»

«التجارة»: نستهدف وصول حجم التجارة مع تركيا لـ15 مليار دولار

«سمير» ونظيره التركى يتفقان على التعاون وتقديم التسهيلات لزيادة الاستثمارات المتبادلة

الصفحة الثانية

«التعليم العالى»: انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات السبت لـ112 ألفاً و240 طالباً لمدة 5 أيام

الوزارة: 88.29% الحد الأدنى لشعبة علمى علوم و83.41% لعلمى رياضة و70.61% للأدبى

«عاشور»: التعليم التكنولوجى رافد حديث ومهم فى منظومة التعليم الجامعى.. وننفذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم كوادر فنية مؤهلة ومدربة للالتحاق بسوق العمل

«الأعلى للجامعات» يتيح سنوياً منحاً دراسية مجانية لـ5% من إجمالى عدد الطلاب المقبولين من كل جامعة

رؤساء جامعات خاصة: مستعدون وفقاً للضوابط والقواعد المقررة وأنهينا التجهيزات الفنية اللوجيستية

د. أحمد القاصد: اختبارات القدرات مستمرة.. ونقوم بإنشاء مدينة طبية شاملة لخدمة أبناء المحافظة والدلتا

رئيس جامعة المنوفية: نستعد بـ10 برامج دراسية فى فرع الجامعة الأهلية

مصر تشهد طفرة كبيرة فى مجال البحث العلمى وأتاحت الاطلاع على ما يوجد فى الساحة العالمية دون تكلفة مادية خلال السنوات الماضية

الصفحة الثالثة

الحوار الوطني.. اقتصاد يواجه الأزمات العالمية

مقترحات.. حلول.. أفكار

4 جلسات للمحور الاقتصادى

الصفحة الرابعة

«أمانة الحوار الوطنى»: أسهمنا فى خلق مساحات مشتركة بين الجميع لبناء «الجمهورية الجديدة»

«راوية»: المواطن فى حاجة لتكافؤ الفرص فى توفير التعليم والرعاية الصحية ووسائل النقل والمياه النظيفة والصرف دون تمييز

«جلال»: الحماية الاجتماعية متصلة بشكل حقيقى بكل الفئات المُهمّشة والفقيرة.. و«العدالة» هى تحقيق التوازن بينها

«القصبى»: النظام الضريبى يتسم بالعدالة والوضوح ويسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية

توصيات «التنسيقية» بـ«تكافؤ الفرص»: زيادة فرص العمل وإصدار قانون للتعليم الأساسى

توجيه استثمارات إلى الأنشطة منخفضة القيمة تزيد حجم الوظائف إنشاء «المجلس الأعلى لإدارة الثروات الطبيعية» تشكيل مفوضية لمكافحة التمييز

د. على الإدريسى: جهود الدولة فى ملف العشوائيات جيدة.. ونحتاج إلى التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية

خبير اقتصادى: أزمة العدالة الاجتماعية قضية عالمية وليست مقتصرة على مصر

مطلوب وضع آليات لتنفيذ المخرجات والتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطنى بشكل يخدم المواطن المصرى ويسهم فى تحسين مستوى معيشته

الصفحة الخامسة

المشاركون بجلسة «الدين العام»: نحتاج آلية لمراقبة استخدام الدين

الخروج بحلول وتوصيات قابلة للتنفيذ.. و«فوزى»: الدولة تقترض للضرورة وليس للرفاهية.. ونحتاج إلى إجابة حول جدوى وجود تشريع يحدّد سقف الدين العام

«نواب التنسيقية»: تفعيل وثيقة ملكية الدولة وحصر الديون.. وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتقليل مخاطر سعر الصرف والفائدة.. وتفعيل لجنة إدارة الدين وتنظيم الاقتراض الخارجى

د. فخرى الفقى: وثيقة ملكية الدولة تفتح آفاق الاستثمار للقطاع الخاص وتدعم أركانه

رئيس «خطة النواب»: زيادة الناتج ورفع معدل النمو للحد من الدين والإقراض

«الحوار الوطنى» فرصة جيدة لتبادل الآراء والاستماع إلى الجميع ومعالجة كل قضايا المجتمع دون أى نقصان أو إقصاء.. والمشروعات القومية توسع أفق الاستثمار

الصفحة السادسة

«المتحدة» توجه صافى عوائد المهرجان إلى المبادرة التنموية

«العالم علمين» يدعم «حياة كريمة» بصافى الأرباح والحفلات المجانية

«المتحدة»: تخفيفاً عن كاهل المواطنين فى الريف والمناطق النائية

الشركة تحقق أرقاماً قياسية فى المنظومة الإعلامية والفنية.. وراغب علامة: «العلمين» تحفة فنية مصرية جديدة.. وأحمد سعد: شكراً بلدى الحبيبة مصر على دعم الفن والفنانين

نجوم الفن يشيدون بـ«المبادرة»: تدعم احتياجات الناس فى ظل الغلاء العالمى

«كرارة»: قرار عظيم

«نبيلة»: «نشكر المتحدة.. وندعو الجميع إلى الاقتداء بها»

«حلمى»: جاءت فى وقتها

نقابة المهن الموسيقية تعلن تضامنها الكامل لدعم حفلات «حياة كريمة»

الصفحة السابعة

خبراء: قرار «المتحدة» يكشف عن الوعى بمتطلبات المجتمع وأولوياته.. وتعزيز دعم العمل الأهلى

برلمانيون يثمّنون القرار: رسالة نبيلة وإيجابية لجميع المؤسسات

«الكشكى»: قرار صائب.. ويؤكد سير الشركة على خطى ثابتة فى العمل التنموى البنّاء

«الطماوى»: يستهدف بناء الجمهورية الجديدة

«ريهام»: يعزز تخفيف العبء عن كاهل الأسر

«الشبراوى»: «المتحدة» ضربت أروع الأمثلة فى المسئولية الوطنية.. ومهرجان «العالم علمين» من أنجح الفعاليات

الأحزاب: «المبادرة» فكر مؤسسى يدعم تعزيز فكرة المشاركة المجتمعية

«الجيل»: نموذج فى كيفية العطاء للمجتمع والفئات الأكثر احتياجاً «التجمع»: دور إيجابى لقوة مصر الناعمة.. و«مستقبل وطن»: يدعم ملف الحماية الاجتماعية

الصفحة الثامنة

«جلسة تحصين»

الزمالك يرفض رحيل «زيزو».. مفاوضات مع لاعب الأهلى السابق.. و«أوسوريو» يطيح بـ3 لاعبين

حسبة معقدة

«رونالدو» يحافظ على عادته مع النصر و4 صدامات فى جولة الحسم بالبطولة العربية

تحذير أخير

«كولر» يحذر لاعبى الأحمر من خطورة المصرى وبرنامج خاص لـ«رضا سليم».. وتواصل الغيابات

مأزق صعب

اتحاد جدة يستعد للتخلى عن طارق حامد بعد ضم «فابينيو»