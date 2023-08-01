«المستقلين الجدد»: الحوار الوطني مهتم بتأهيل قيادات التنمية المحلية لتولي المناصب

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن المشاركين بجلسات الحوار الوطني متفقون على وجوب توحيد سبل التدريب وتأهيل قيادات التنمية المحلية، التي تعتبر الوزارة الأهم في تقديم الخدمات بمصر.

تأهيل القيادات النسائية

وأضاف «عناني»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك اتجاها لقيام الأكاديمية الوطنية للتدريب بهذا الدور، «هي بالفعل تجري الإعداد للدراسات المحددة وبرامج محددة لتأهيل القيادات، وهناك إعلانات سابقة في فتح باب تأهيل القيادات النسائية المرشحة لتولي المناصب، ومن ثم هو مقترح بدأت تنفيذه بالفعل».

وأشار إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تؤدي دورا كبيرا للغاية في تقييم ما هو متقدم للوظائف العليا أو تأهيله، فعملية التقييم تأتي بعد التدريب، وهذا لا يمكن تجاوزه في حالة تعيين القيادات بالمناصب المختلفة خاصة مناصب المستوى الأول.

إعطاء صلاحيات أكبر

وتابع: «نحتاج لإعطاء صلاحيات أكبر، وقوة أكبر، لما تمنحه الأكاديمية من شهادات، وشرط اجتياز هذه الدورات هو شرط وجوب وليس مجرد استشاري أو اختياري يخضع لمقاييس أخرى، لأنه مرتبط بالكفاءة، وهذا الأمر هام للغاية، إذا أردنا بناء دولة قوية وحديثة فلا بد أن تكون المؤسسات المصرية في مختلف القيادات مؤهلة».