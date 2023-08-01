«إرادة جيل»: يجب وضع برنامج ضريبي يعرف المصنعون التزاماتهم من خلاله

قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن العدالة الاجتماعية والطموح لا يقفان عند حد معين، فكلما تقدم الإنسان للأمام يكون لديه طموح أكثر، ومطابقة العدالة الاجتماعية مع الطموحات والمتغيرات الاقتصادية للحياة بشكل أكبر، ولا يوجد حد معين للوقوف على الطموح أو العدالة الاجتماعية.

ملفات مميزة لصالح الدولة

وأضاف «مطر»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الحوار الوطني تناول عدة ملفات متميزة لصالح مصر والجمهورية الجديدة، وحل مشكلات القطاعات المنتجة المتغيرة مثل السياحة والصناعة والزراعة بطريقة جذرية، وزيادة إنتاجها لتحقيق العدالة الاجتماعية للعامل قبل صاحب العمل، وهذا ما يجري التفكير فيه.

وأشار إلى أنه يجب وضع برنامج ضريبي يعرف من خلاله المصنعين والشركات والمنتجين التزماتهم لوضع خريطة للتحرك من خلالها لتحقيق الوفرة أو المكسب وهذا حقهم، وفي الوقت نفسه يدفع الضرائب وهو حق الدولة.