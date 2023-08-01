تعرف على منح دراسية في بريطانيا بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

يسعى الأفراد بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، إلى معرفة منح دراسية في بريطانيا في ظل تعدد الفرض للشخص، حيث توجد منح حكومية كاملة ومنح للجامعات الخاصة ومنح للجامعات الأهلية المختلفة التي تصنف ضمن أفضل 50 جامعة في العالم.

منح دراسية في بريطانيا

تشكل منح الحكومة البريطانية، أساس المنح الدراسية في بريطانيا، عبر برنامجين أساسيين، هما برنامج كومنويلث وبرنامج منح تشيفنينج.

وتخصص منح كومنويلث، للدول النامية الشريكة في رابطة الشعوب البريطانية ولا يمكن للطلاب العرب التقدم إليها. أما المنحة الثانية فهي منحة تشفيننج ويتم تقديمها من قبل الحكومة البريطانية ويمكن لـ160 دولة التقدم إليها بما فيهم العرب، وتستمر الدراسة لمدة عام واحد لدراسة الماجستير وتغطي تكاليف الدراسة، بدل معيشة، تكاليف السفر لمرة واحدة من وإلى بريطانيا بالإضافة إلى منح مالية إضافية لدعم النفقات الأساسية.

منح دراسية في بريطانيا ضمن أفضل جامعات في العالم

تشمل المنح الدراسية في بريطانيا، منح جامعة كامبريدج، للطلاب المتميزين من أي دولة خارج بريطانيا، للالتحاق ببرنامج دراسات عليا في التخصصات الموجودة في الجامعة، وتغطي المنحة كل تكاليف الدراسة، أما المنحة الثانية فتشمل منحة جامعة أكسفورد، التي تقدم منحة لـ140 دراسة كل عام لطلاب الدراسات العليا ويشمل هذا الطلاب الدوليين، وتتحمل هذه المنحة جزء كبيرة من التحالف وقد تمتد لتشمل كل التكاليف إذا كان الطالب متميزا.

منح دراسية في بريطانيا

واستكمالا للمنح الدراسية في بريطانيا فإن جامعة «إيدنبراغ» تقدم 30 منحة دراسية للطلاب المتميزين الراغبين في الالتحاق ببرامج دكتوراة أو دراسات عليا، وتشمل المنحة تكاليف الدراسة فقط دون دفع تكاليف المعيشة، وتتعدد المنح الجامعة لتشمل منحة «دنيس هولاند» في جامعة كلية لندن التي تهدف لدعم طلاب البكالوريوس من أيّ دولة في العالم غير القادرين على توفير التمويل اللازم للالتحاق بجامعة كلية لندن UCL، والذين يبدون عزمهم على الاستفادة التامة من جميع النشاطات التي تقدّمها الجامعة واتحاد الطلبة فيها، وتعطي المنحة للطلاب 9000 جنيه إسترليني، في الوقت الذي تقدم جامعة «ساكس الدولية» منحة تدفع فقط 50% من الرسوم الجامعية للطلاب الدوليين لمدة سنة واحدة.