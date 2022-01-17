اليوم بدء منح الجرعة الثالثة ضد كورونا للأطفال في بريطانيا

ذكر مسئولو الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا، إنه سيتم تقديم جرعات معززة من لقاح فيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا والذين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

جرعة معززة بعد 3 أشهر

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية فإنه اعتبارًا من اليوم الاثنين، يحق للأطفال المعرضين للخطر سريريًا في هذه الفئة العمرية أو أولئك الذين يعيشون مع شخص لديه مناعة ضعيفة الحصول على جرعة معززة بعد 3 أشهر من جرعتهم الأساسية من لقاح كورونا، كما يحق لمن يعانون نقص المناعة الشديد الحصول على جرعة معززة بعد الجرعة الأولى والثانية.

وتابع التقرير انه في الوقت نفسه، يمكن لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا في بريطانيا الحصول على الجرعات المعززة اعتبارًا من اليوم الاثنين، وسيكون هناك حوالي 40 ألف مراهق مؤهلين للحصول على جرعاتهم الإضافية، حيث تفتح خدمة الحجز الوطنية في المرحلة الأخيرة من برنامج اللقاح.

وسابقا، كان يُنصح باستخدام الجرعات المعززة فقط للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا والذين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

تقليل فترة العزل في بريطانيا إلى 5 أيام

من جهة أخرى، أصبح بإمكان الأشخاص في بريطانيا الآن إنهاء عزلهم عن فيروس كورونا بعد 5 أيام كاملة في أحدث تغيير لتوجيهات العزلة الذاتية، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، وتسري التغييرات اعتبارًا من اليوم مادام تم تأكيد الاختبار السلبي في اليومين الخامس والسادس.

وتعرض مجلس الوزراء البريطاني لضغوط لتقليص فترة العزل، التي كانت في السابق 7 أيام، للمساعدة في معالجة النقص في الموظفين من خلال السماح للناس بالعودة إلى العمل في وقت مبكر.

وقالت الحكومة إن البحوث أظهرت أن ما بين 20٪ و 30٪ من الناس لا يزالون معديين بحلول اليوم السادس، لكن النسبة المئوية للمفرج عنهم أثناء العدوى تنخفض إلى حوالي 7٪ إذا خضع الأشخاص لاختبارين سلبيين متتاليين ثم غادروا العزلة من اليوم السادس.

ومن جانبه قال وزير الصحة ساجد جافيد: «بعد مراجعة قوية للأدلة، قمنا بتقليل الحد الأدنى لفترة العزلة الذاتية إلى 5 أيام كاملة في بريطانيا، ويعد ذلك نهج متوازن ومتناسب لاستعادة الحريات الإضافية وتقليل الضغط على الخدمات العامة الأساسية خلال فصل الشتاء، كما انه من الأهمية بمكان ألا يتوقف الأشخاص عن عزل أنفسهم إلا بعد اختبارين سلبيين للتأكد من أنك لست معديًا».

وقالت وزارة الصحة، إن فترة العزل الذاتي الافتراضية تبقى 10 أيام، ولا يمكن للناس إنهاؤها إلا في وقت مبكر إذا تلقوا نتيجتين سلبيتين في أيام متتالية، أولهما اليومان الخامس والسادس.