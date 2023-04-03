الشرطة البريطانية تفرض طوقا أمنيا أمام جامعة أكسفورد بسبب بلاغ بوجود قنبلة

حاصرت الشرطة البريطانية حافلة في وسط مدينة أكسفورد على مقربة من الجامعة العريقة في وجود أنباء عن احتمال وجود قنبلة، وذكرت الشرطة في بيان رسمي نقلته صحيفة «إكسبريس» إنها فُرضت طوقاً أمنياً وأخلت المتاجر حول حافلة في وسط مدينة أكسفورد .

حادث مشابه في فبراير الماضي

يذكر أن الشرطة البريطانية كانت قد أمرت، في فبراير الماضي، عددا من الأسر والأشخاص بإخلاء منازلهم في مدينة جريت يارموث بالمملكة المتحدة بعد العثور على قنبلة مشتبه بها قرب نطاق سكنهم.

وذكرت صحيفة «إكسبريس»، أن قوات من الشرطة مرت على المنازل وحثت السكان داخل نطاق القنبلة على ترك منازلهم وأماكن عملهم، وأشارت الصحيفة إلى أن سكان 100 منزل في نطاق الحادث تلقوا نصائح من الشرطة البريطانية بمغادرة منازلهم، وذلك بعد أن عثر عمال بناء عند معبر النهر في طريق ساوث تاون في المدينة على المتفجرات.

اكتشاف القنبلة خلال تطهير نهر ياري

واكتشف العمال القنبلة المشتبه بها أثناء عمليات تطهير في نهر ياري في بولارد كواي، بالقرب من التقاطع مع طريق باونداري، ووصل فريق لمكافحة المتفجرات للموقع بعد زيادة المساحة المؤمنة المحيطة بالقنبلة المشتبه بها من 100 متر إلى 400 متر.