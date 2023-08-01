حقيقة طرح عملة معدنية فئة 5 جنيهات.. متداولة على مواقع السوشيال

انتشرت صور لبعض العملات المعدنية على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها عملة معدنية فئة 5 جنيهات، مما آثار التساؤلات حول حقيقة طرح عملة معدنية جديدة فئة 5 جنيهات.

حقيقة طرح عملة معدنية فئة 5 جنيهات

وترصد «الوطن»، حقيقة طرح عملة معدنية فئة 5 جنيهات في الأسواق، وهل هناك نية لطرحها خلال الفترة القادمة وتداولها في الأسواق.

وقالت مصادر، إنه ليس هناك نية لطرح عملة معدنية فئة 5 جنيهات لتداولها في السوق كبديل للعملة الورقية المتداولة حاليا، بل المعروف أن العملة المعدنية فئة 5 جنيهات، التي انتشرت صورها في الفترة الأخيرة، هي عبارة عن عملة يتم التعامل بها كهدية أو منحة.

موجودة ولكنها ليس للتداول

وفي تصريحات صحفية سابقة، قال اللواء عبد الرؤوف فاروق، رئيس مصلحة سك العملة، إن العملة المعدنية فئة الـ5 جنيهات، موجودة بالفعل، ولكنها ليست للتداول، ولكنها في شكل هدية أو منحة، ويتم إصدارها بناء على طلب الجهة التي ترغب في الحصول عليها كعملة تذكارية.