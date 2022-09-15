مصلحة سك العملة: الجنيه المصري من أجود عملات العالم

نفى اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، تحديد موعد طرح عملة الـ«2 جنيه»، قائلا إن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ، للتنسيق مع البنك المركزي في إصدار عملة 2 جنيه، التي في مرحلة دراسة التصميمات أو اقتراح التصميمات، والمواصفات الفنية لها، لكي تخرج بصورة جيدة مثل الجنيه ونصف الجنيه.

تحويل مصر إلى مركز إقليمي

أضاف «خضر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد شردي: «الجنيه ونص جنيه في مصر من أجود العملات الموجودة في العالم، بقالها 15 سنة، ومتلاقيش فيهم جنيه مصدي بسبب جودة الصناعة والسك».

وعن خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وسك العملات والتصدير للخارج، قال إن المصلحة تجري منذ أكثر من عامين، مشاورات واتصالات ومحاولات للتوصل لمثل هذا الاتفاق.

مصنع لأقراص المعدة للسك

ولفت إلى أن المصلحة تستورد الأقراص المعدة للسك من الخارج، وتحمل خزانة الدولة استيرادها، والمصنوعة بصلب معين ومعالجات معينة ومحددة، ولها تكنولوجية خاصة، ويتم سكها بالمصلحة.

وأشار إلى أنه بدلا من استيراد الخامات سيتم إنشاء مصنع لاستخدام التكنولوجيا الأجنبية كشريك لتصدير من مصر للخارج وتحديدا للدول العربية والأفريقية، متابعا: «سيكون أول خروج لإنجلترا من أرضها لإقامة هذا المصنع».