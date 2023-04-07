إنقاذ حياة طفل ابتلع عملة معدنية في بني سويف.. انسداد مجرى الطعام والتنفس

أنقذ أخصائي أنف وأذن وحنجرة بمستشفى الفشن المركزي جنوب بني سويف، حياة طفل بعد ابتلاعه نصف جنيهًا معدنيًا، وتوقفه خلف الحنجرة مباشرةً، حيث استخرج الطبيب العملة المعدنية، عن طريق عملية بالمنظار.

استخراج العملة المعدنية من حنجرة طفل ببني سويف

وقال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إنه فور استقبال الطفل فى مستشفى الفشن المركزى جهّزناه لاستخراج العملة المعدنية «نصف جنيه» من أسفل الحنجرة مباشرة، موضحًا أنّ ابتلاع العملة المعدنية أدى إلى انسداد مجرى الطعام بشكلٍ كامل، ومجرى التنفس بشكلٍ جزئي، وهو ما يستدعي تدخل عاجل لإنقاذ الطفل.

صحة بني سويف توجه الشكر لطبيب انقذ حياة طفل

وأضاف أن مديرية الصحة في محافظة بني سويف وجهت الشكر إلى الدكتور أحمد فاروق الذي نجح في إنقاذ الطفل بتدخله السريع.

من جانبه قال الدكتور أحمد إبراهيم أخصائي الأنف والأذن بالمستشفى المركزي أنّه نجح في استخراج العملة المعدنية من الطفل عن طريق المنظار، مشيرًا إلى أنّ الطفل في حالة جيدة، وطالب الأسر بضرورة إبعاد العملات المعدنية عن أيدي الأطفال حفاظًا على سلامتهم، ولعدم تكرار مثل هذه المواقف الخطيرة مرة أخرى.