عاجل.. ترانسفير ماركت يفجر مفأجأة للأهلي بشأن صفقة المهاجم المنتظرة

كشف موقع ترانسفير ماركت العالمي المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين على مستوى العالم عن تراجع نسبة انتقال البرازيلي جوستافو سوزا للنادي الأهلي بعدما كان الأمر قريبا حسب جميع الأنباء الواردة من داخل القلعة الحمراء.

تراجع نسبة انتقال سوزا إلى الأهلي لـ60%

وتراجعت نسبة انتقال النجم البرازيلي جوستافو لـ60% بعدما كانت خلال الأيام الماضية 64% إلا أن نسبة انتقاله للقلعة الحمراء هبطت إلى 60% ويحصل الموقع العالمي على هذه النسبة من آخر الأنباء وبعض التقارير التي يعتمد عليها من أجل وضع نسبته بشأن انتقال النجوم إلى الأندية.

شوبير: صفقة سوزا ما زالت جارية

وكان الإعلامي أحمد شوبير أكد من خلال برنامجه الإذاعي أن صفقة جوستافو سوزا ما زال النادي الأهلي يعمل عليها قائلًا: «قصة سوزا لسه شغالة في النادي الأهلي، النادي يعمل بجدية على ضم اللاعب ولسه في انتظار الانفراجة من أجل الظفر باللاعب في النهاية».