موعد التقديم والأوراق المطلوبة في كلية تربية سوهاج والمصروفات الدراسية، يشغل الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم خاصة بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023، وذلك لمعرفة الموعد والمستندات المطلوبة للتقديم.

موعد التقديم والأوراق المطلوبة في كلية تربية سوهاج والمصروفات الدراسية، تنشره «الوطن» في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر.

موعد التقديم والأوراق المطلوبة في كلية تربية سوهاج

ويأتي موعد التقديم والأوراق المطلوبة في كلية تربية سوهاج والمصروفات الدراسية، بعد إعلان التنسيق من قبل وزير التعليم العالي.

تنسيق كلية تربية سوهاج

ووفقا لنتيجة التنسيق، التي تم أعلنها من قبل وزير التعليم العالي، فإن نتيجة تنسيق كلية تربية سوهاج للعام الماضي، ضمن تنسيق المرحلة الثانية، جاءت بمجموع 280 درجة.

الأوراق المطلوبة لتقديم لكلية تربية سوهاج

شروط الالتحاق بالكلية والأوراق المطلوبة- يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

- القبول بترتيب درجات النجاح، مع مراعاة التوزيع الجغرافي، وفقا لما أقره وزارة التعليم العالي.

أصل شهادة الثانوية العامة - أصل شهادة الميلاد - صور شخصية للطالب - صورة البطاقة الشخصية - طلب الالتحاق بالكلية.

- طوابع خدمات تعليمية.

أقسام كلية التربية بجامعة سوهاج

وجاءت أقسام كلية تربية سوهاج على النحو التالي:

ـ قسم علم النفس التربوي.

ـ قسم المناهج وطرق التدريس.

ـ قسم التربية المقارنة.

ـ قسم الصحة النفسية

ـ قسم تكنولوجيا التعليم.

ـ قسم أصول التربية.