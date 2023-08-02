الأعنف منذ 140 عاما.. أمطار غزيرة تهطل على العاصمة الصينية بكين

نفت وزارة الخارجية الصينية، التقارير التي تفيد بأنها عرقلت المناقشات بشأن معالجة تغير المناخ في اجتماعات مجموعة العشرين، وقالت خدمة الطقس بالعاصمة الصينية بكين إن الأمطار التي هطلت على المدينة في الأيام الأخيرة كانت الأعنف منذ بدء تسجيلات الطقس قبل 140 عامًا، في الوقت الذي واجهت الصين اتهامات بأنها قوضت محادثات المناخ الرئيسية مع دول أخرى.

أمطار غزيرة

وبحسب صحيفة «جارديان» البريطانية، اجتاحت العاصفة دوكسوري، وهي إعصار كبير، شمال الصين بعد أن ضربت مقاطعة فوجيان الأسبوع الماضي ، بوعد أن ضربت الفلبين، فيما سقط متوسط هطول الأمطار لشهر يوليو بأكمله على بكين في 40 ساعة فقط، مع هطول أمطار غزيرة على العاصمة والمناطق المحيطة بها منذ يوم السبت.

الأشد منذ 140 عامًا

وقالت خدمة الأرصاد الجوية ببكين إن «الحد الأقصى لهطول الأمطار المسجلة خلال هذه العاصفة، والذي بلغت كثافته 744.8 ملم، حدث في خزان وانججيايوان في تشانجيينج»، مضيفة أنها كانت «أشد هطول للأمطار منذ 140 عامًا».

يأتي الطقس القاسي في الوقت الذي نفت فيه وزارة الخارجية الصينية التقارير التي تفيد بأنها أعاقت المناقشات بشأن معالجة تغير المناخ في اجتماعات مجموعة العشرين في الهند الأسبوع الماضي، ووصفت الاتهامات بأنها «غير متوافقة تمامًا مع الحقائق».

وكانت مجموعة الدول الكبرى قد فشلت في إصدار بيان مشترك أو تقديم أي تعهدات جديدة بعد 3 أيام من المناقشات حول قضايا مثل خفض الانبعاثات واستخدام الوقود الأحفوري، واعترفت المجموعة في بيان بعد محادثاتها بأن تدابير معالجة تغير المناخ «غير كافية».

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنها «تأسف» لعدم التوصل إلى اتفاق في الاجتماعات، والذي نجم عن «قضايا جيوسياسية» أثارتها دول أخرى «دون سبب».