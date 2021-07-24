عاجل.. ارتفاع وفيات أمطار الصين إلى 56 شخصا.. والسلطات تستعد لإعصار «إن-فا»

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مقاطعة «خنان» وسط الصين إلى 56 شخصا مع وجود 5 أشخاص في عداد المفقودين حتى الساعة 7:00 مساء أمس الجمعة، بالتوقيت المحلي «1:00 ظهرا بتوقيت القاهرة».

وكانت «إدارة الطوارئ» بالمقاطعة الصينية، أشارت في وقت سابق، إلى أن جهود الإنقاذ، من بينها تصريف المياه، لا تزال جارية في نفق طريق جينجقوانج في عاصمة المقاطعة تشنجتشو، موضحة أنه ما زال هناك كمية كبيرة من المياه في النفق، حيث ذكرت تقارير عن وجود ضحايا، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وتضرر أكثر من 7.5 مليون شخص من الأمطار الغزيرة التي بدأت الجمعة الماضية والفيضانات المصاحبة، مع تضرر حوالي 576600 هكتار «1 هكتار = 10000 متر مربع = 2.471 فدان» من المحاصيل وانهيار أكثر من 3800 منزل بجميع أنحاء المقاطعة، ما تسبب في خسائر اقتصادية مباشرة بلغت أكثر من 13.9 مليار يوان «نحو 2.1 مليار دولار أمريكي».

وتم إجلاء نحو 920 ألفا من السكان المحليين إلى أماكن آمنة، فيما كثفت السلطات الصينية، من دعم حالات الطوارئ لضمان إمدادات السلع الأساسية في المقاطعة وبدأت جهود إعادة الإعمار.

وفجر الجيش الصيني، في وقت سابق، سدا لإطلاق مياه الفيضانات التي تهدد واحدة من أكثر مقاطعات البلاد كثافة سكانية، بمدينة لويانج في خنان.

وكان خبراء الأرصاد، قالوا في وقت سابق، إن الأمطار التي غمرت مدينة «تشنجتشو» تهطل بهذه الغزارة مرة واحدة كل 1000عام، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان الرئيس الصيني، «شي جين بينج»، قال في وقت سابق، إن بلاده تواجه فيضانات خطيرة للغاية وأن سدود بعض الخزانات انهارت مما تسبب بإصابات خطيرة وخسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات.

وأوضح «بينج»، أن السيطرة على الفيضانات في وضع خطير جدا، واضاف الرئيس الصيني، ان الأحداث بلغت مرحلة دقيقة.

وفي سياق متصل، رفعت السلطات الصينية، أمس الجمعة، مستوى الاستجابة للطوارئ للسيطرة على الفيضانات والأعاصير مع اقتراب إعصار «إن-فا» من المناطق الساحلية الشرقية للبلاد وتحركه نحو الهبوط على اليابسة ليصبح إعصارا قويا.

وقالت وزارة إدارة الطوارئ الصينية، إنه من المتوقع أن يهبط الإعصار، على اليابسة في المناطق الساحلية للجزء الشمالي من مقاطعة تشجيانج والجزء الشمالي من مقاطعة فوجيان الواقعة على مضيق تايوان بجنوب شرقي اللبلاد خلال نهار غد الأحد.

وأرسل «المركز الوطني للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف»، فرق عمل إلى تشجيانغ وشنجهاي للمساعدة في أعمال الوقاية والاستجابة وتوجيهها.

وأصدرت السلطات الصينية، منشورات إلى المكاتب المحلية للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف في تشجيانج وشنجهاي وفوجيان وجيانجسو وجيانجشي وآنهوي لنشر أعمال الوقاية من الإعصار.

وفي مقاطعة آنهوي الواقعة في شرقي الصين، بدأ مركز «السيطرة على الفيضانات»، بعد ظهر أمس الجمعة، استجابة طارئة من المستوى الرابع للإعصار، ونصح الإدارات المعنية بالاستعداد للفيضانات وتشبع التربة بالمياه في المناطق الحضرية والكوارث الأخرى.

ونصح المركز الصيني، بضرورة عودة السفن إلى المواني، وتعليق عمل المواقع السياحية في المناطق المعرضة للكوارث.