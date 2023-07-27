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بوتين: روسيا تدعم العضوية الكاملة للاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين

كتب:

محمد عزالدين
05:00 م | الخميس 27 يوليو 2023
الرئيس الروسي

الرئيس الروسي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه من المهم إضافة الآليات المتاحة الآن، للتعاون الروسي الأفريقي، ويمكن عمل ذلك من خلال خلق آلية تفاوضية لإجراء الحوار، إضافة لمناقشة القضايا الآنية مثل مكافحة الإرهاب وقضايا الأمن الغذائي والأمن المعلوماتي.

وأضاف «بوتين»، خلال كلمته في اجتماع رؤساء المنظمات الإقليمية الأفريقية بحضور الرئيس السيسي، وتعرضه قناة القاهرة الإخبارية، أن روسيا تدعم إشراك الاتحاد الأفريقي بصفة العضو الكامل في نشاط مجموعة العشرين، ونعول على هذا القرار، وسيجري تبنيه بمساعدتنا في أثناء القمة المرتقبة في مدينة دلهي.

ولفت أن هذا القرار سيعكس الدور المتزايد للقارة الأفريقية في الشؤون الدولية، ونحن مستعدون لإقامة التعاون وتطويره مع المؤسسات الإقليمية الأفريقية، وندعم التنسيق في السياسات الخارجية الوثيقة في التعاون من أجل مكافحة التحديات والتهديدات القائمة بما في ذلك الإرهاب والتطرف، والإجرام المنظم.

وتابع: «ندعم الاتصالات الاقتصادية والمبادرات الاقتصادية والعمل المشترك فيما يخص التنمية، ومتأكدين أن الشراكة متعددة الأوجه إضافة جيدة للاتصالات الثنائية وستصب في تعزيز التعاون مع الأصدقاء الأفارقة والمصالح الروسية والأفريقية وتعمل على ازدهار وتنمية الجانبين».

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بقلم محمد عزالدين