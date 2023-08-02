5 أسباب وراء رفض ترخيص السيارة عند الفحص الفني.. منها لصق الإعلانات

حدد قانون المرور المدة المقررة لعرض السيارة للفحص الفني من قبل وحدة المرور والتي تجرى كل 3 سنوات، ما لم تحدث مخالفات أو نقل ملكية قبل موعد الفحص.

وبحسب القانون يجرى الفحص الفني للسيارة للتأكد من سلامتها وعدم وجود أي غش بالسيارة خاصة في «الشاسيه» هيكل السيارة، حفاظًا على أمن وسلامة المركبات على الطرق، وكذلك التأكد من محرك السيارة والشريحة الضريبية الخاصة بالمحرك، والتأكد من عدم استبدال المحرك دون إبلاغ.

أسباب رفض السيارة وقت الفحص الفني

وحددت الإدارة العامة للمرور أسباب تؤدي لرفض السيارة وقت الفحص الفني وهي كالتالي:

- ظهور مشكلات في نوافذ السيارة والمصابيح وخدوش كبيرة أو كسور أو شروخ، إذ يؤثر ذلك على مستوى أمن السيارة، ما يتسبب في رفض السيارة خلال الفحص.

- ملاحظة وجود مخالفات على السيارة مثل الملصقات الكثيرة على السيارة أو التي تؤثر على رؤية السائق أو التي تغير ملامح السيارة الرئيسة، وكذلك وجود الستائر من على الزجاج أو ملصق تظليل الزجاج «الفاميه»، وهذا يُعد شرطًا أساسيًّا في حال عدم ثبوته على رخصة السيارة.

- وجود مشكلات في محرك السيارة، حيث يتم فحص مدى الانبعاثات الصادرة من محرك السيارة، وقد يتم رفض السيارة في الفحص بسبب عدم سلامة المحرك، وجود انبعاثات من العادم باللون الرمادي أو الأسود.

- تركيب أجزاء خارجية زائدة عن السيارة، ويجب التأكد من سلامة طلاء السيارة وعدم مخالفة اللون المثبت بالرخصة.

- تغيير موتور السيارة وإثبات بيانات الموتور الجديد في المرور وتقديم الأوراق الخاصة به في المرور.