طريقة سهلة لإنجاز مهمة الفحص الفني للسيارة أثناء تجديد الرخصة

قال الخبير الأمني اللواء عبد الوهاب الراعي إن التقنيات الحديثة التي أدخلتها وزارة الداخلية على الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين ساهمت في تقليل الزحام داخل المقرات خاصة عملية تحديث وتطوير وحدات المرور في القاهرة والمحافظات كان لها الأثر الأكبر في حل مشاكل كثيرة داخل المرور وقت استخراج رخصة السيارة أو القيادة.

طريقة سهلة لإنجاز الفحص الفني

وأضاف الراعي في حديثه لـ«الوطن»، أن الإجراء الأسهل عند الفحص الفني للسيارة يكون من قبل المواطن نفسه يجب عليه الحضور في ساعة مبكرة والوقوف في طابور الفحص وإنجاز تلك المهمة مع المهندس الفني وبعدها استكمال باقي إجراءات الفحص من ضابط المرور.

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة السيارة

وبحسب منصة الإدارة العامة للمرور ننشر الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة السيارة وهي كالتالي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- نموذج يتم الحصول عليه من المرور كطلب تجديد رخصة السيارة الملاكي.

- دفع قمة التأمين الإجباري الخاص بالسيارة عن وقوع حوادث السيارة.

- شراء ملف خاص بالتجديد يكون حسب مدة الترخيص.

- سداد قيمة الضرائب والرسوم المقررة لترخيص السيارة.

- تحقيق الأمن والمتانة في السيارة كشرط قبل الترخيص للحفاظ على سلامة المواطنين.

- شراء مثلث عاكس للضوء وكذلك حقيبة إسعافات أولية، وأيضا طفاية الحريق للسيارة.