«التخطيط»: التوسع في السيارات التكنولوجية بعد نجاح التجربة الأولى

قال أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزير التخطيط لشؤون التحول الرقمي، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة في مجال التحول الرقمي داخل مؤسساتها المختلفة، والدفع بالسيارات التكنولوجية الجديدة، «فكرة السيارات التكنولوجيا بدأت في وزارة التخطيط اعتبارا من شهر 7 عام 2020 مع بداية جائحة كورونا»، مشيرا إلى أنه كان لابد من وجود وسائل غير تقليدية للتعامل بين المواطن والحكومة خاصة في تلقي الخدمات الحكومية.

إقبال كبير على السيارات التكنولوجية

وأضاف «عبدالحفيظ»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين عبر فضائية «DMC»: «بدأنا في تقديم خدمات المحليات والتوثيق من خلال السيارات التكنولوجية، ونجحت التجربة بشكل كبير للغاية، وأصبح عليها إقبالا واسعا، لذلك جرى التوسع للاستفادة من هذه الوسائل».

الإعداد والتجهيز للسيارات التكنولوجية

وتابع: «الدكتورة هالة السعيد كانت صاحبة فكرة السيارات التكنولوجية لتقديم الخدمات الحكومية، وبالفعل بدأنا مباشرة بمجموعة من المراكز التكنولوجيا»، موضحا أنّ تلك السيارات لها أدوات وتجهيزات معينة لكي تكون على قادرة على تقديم الخدمات.

وأشار إلى أنّ الإعداد للسيارات التكنولوجية كان عبارة عن تجهيزات داخلية داخل السيارت التكنولوجية التي تقدم خدمات للمواطنين، وأخرى مرتبطة بالأدوات الفنية الخاصة بالتحول الرقمي التي يتم الاستعانة بها في خطوط الربط والأجهزة والمعدات إلى جانب البرامج المختلفة.