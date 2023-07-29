عالم بـ«الأوقاف» لـ«قناة الناس»: حسن التخطيط وترتيب الأمور من دروس الهجرة

قال الشيخ علي الله الجمال، أحد علماء وزارة الأوقاف، إنَّ رسولنا الكريم علمنا ترتيب الأمور وتنظيمها كلها ووضع كل شيء في مكانه المناسب، مستدلاً في ذلك على ما حدث بالهجرة النبوية عندما كلف النبي محمد – صلى الله عليه وسلم - رجلا من غير المسلمين استأجره ليأخذه من طريق آخر غير الطريق المعروف لأهل مكة.

الجمال: النبي استعان بغير المسلمين للتدبير للهجرة

وأضاف «الجمال» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «نبي الرحمة» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – استعان بغير المسلمين في طريق الهجرة ثمَّ أنه كلف سيدنا علي – رضي الله عنه – بالنوم في فراشه واختار الصاحب وهو سيدنا أبي بكر وكلف عبد الله بن أبي بكر الصديق أن يبلغه أخبار مكة وكلف السيدة أسماء بنت أبي بكر بحمل الطعام إليه كما كلف عامر ابن فهيرة أن يمحو الآثار حتى لا يراها المشركون.

الترتيب واختيار غار ثور

وتابع عالم الأوقاف، «رتب رسول الله كل شيء حتى في مكان غار ثور واختياره على وجه التحديد وترتيبه المدة التي سيمكث فيها مع صاحبه أبي بكر.. سيمكثان 3 أيام ونجده رتب عليه الصلاة والسلام رغم الضغوط والمطاردة التي تعرض لها».