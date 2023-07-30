علاء عصام: المحليات من الأذرع الشعبية المهمة للدولة ودورها فعّال فى الرقابة على الحكومة

قال علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى، إن اللجنة تسعى للخروج بمقترحات ورؤى لتنمية القرى والمحافظات وتطويرها وتفعيل دورها وإنجاز قانون الإدارة المحلية لمواجهة الفساد والقضاء على البيروقراطية والنهوض بالريف والصعيد. وأضاف، خلال حواره مع «الوطن»، أن اللجنة تعمل الفترة المقبلة لعقد ورش عمل مصغرة تضم ممثلين من كل القوى السياسية المشاركة فى الحوار، لصياغة وبلورة جميع المقترحات والتوصيات ورفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ما أبرز مخرجات جلسة المحليات ؟

- شهدت الجلسة مناقشة العديد من الأمور التى تخص المجالس المحلية، منها وضع العاصمة الإدارية فى القانون والمحليات بصفتها مدينة تقع ضمن محافظة القاهرة، كما تمت مناقشة مسألة المحافظين فى التعيين والانتخاب، وتتجه الأغلبية إلى تعيين المحافظين مباشرة، مع وجود مجالس شعبية منتخبة لها صلاحيات تراقبهم، كما تمت مناقشة أعداد أعضاء المجالس المحلية وكيفية ربطها بأعداد السكان فى الوحدات المحلية، إضافة إلى مناقشة شروط الترشح وإجراءات الانتخابات، كما تمت مناقشة اختصاصات المجالس المحلية فى وضع ومتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة وضوابط استخدام أدوات الرقابة (الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية)، كما تطرقت اللجنة إلى مناقشة موازنة المجلس المحلى المستقلة وموارده المالية وضمانات أعضائه واستقلاله، وكانت القرارات النهائية للمجلس المحلى، وعدم جواز تدخل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى، إضافة إلى مناقشة شروط حل المجالس المحلية.

ما مبررات الإسراع فى خروج قانون المحليات؟

- المحليات أهم جهاز شعبى سياسى للدولة، وانتخاباتها مهمة نظراً لدورها الفعّال فى الرقابة على الحكومة والتصدى للفساد، ولا بد من تسليط الضوء على دورها فى التنمية المجتمعية، ولا يتوقف دورها عند ذلك الحد، بل يمتد ليشمل الاستحقاقات التى سيحصل عليها الأفراد الذين تم انتخابهم، وجهاز المحليات هو البوابة الرئيسية للحياة الحزبية، لمساهمته فى إنشاء كوادر فى البرلمان، ومن ثم تدرجهم فى المناصب ليصبحوا محافظين قادرين على الأداء السياسى المخضرم والمهم، والسياسى الذى يتخرّج من مدرسة المحليات يكون قادراً، مقارنة بغيره، على تفهُّم طبيعة المواطنين والوقوف على أهم المشكلات التى يعانى المواطن منها، كما أنّه يتمتع بملكة خاصة فى اختيار لغة الخطاب المناسبة لهم والتى يستطيع من خلالها إيصال المعنى والقرار المناسب دون إثارة حفيظتهم وغضبهم، كما أنه يملك القدرة على اتخاذ القرارات التى لها بُعد اجتماعى وسياسى، إضافة إلى مراعاته للفئات المتضررة عند اتخاذ أى قرار.

ما المخرجات التى تستهدفها اللجنة؟

- نسعى من خلال لجنة المحليات إلى الخروج بمقترحات ورؤى لتنمية القرى ومحافظات الجمهورية وتطويرها وتفعيل دورها وإنجاز قانون الإدارة المحلية لمواجهة الفساد والقضاء على البيروقراطية والنهوض بالريف والصعيد، ويجب الإشارة إلى أن هناك فارقاً بين التوافق والاتفاق، فالتوافق هنا أن الجميع رأى أن نُجرى انتخابات محليات بشكل فورى، ولكن ذلك صعب، خاصة أننا نسعى إلى نظام انتخابى نتفق عليه جميعاً فى المحليات، ولا توجد خطوط حمراء فى المناقشات، لأننا نبحث عن الحلول الأفضل والأمثل للمحليات.

الخطة المستقبلية

اللجنة انتهت بالفعل من المناقشات داخل الحوار الوطنى فيما يخص قانونى المحليات والمجالس المحلية الشعبية، ونتجه الآن إلى عقد ورش عمل مصغرة تضم ممثلين من كل القوى السياسية المشاركة فى الحوار لصياغة وبلورة جميع المقترحات والتوصيات ورفعها إلى رئيس الجمهورية، لأن دورنا ليس صياغة التشريعات، بل تقديم المقترحات فى صورة نهائية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، ويجب التأكيد على أنه يجب عدم تقديم اقتراح مخالف للدستور، لأنه السقف الذى نعمل جميعاً تحته ويجب علينا الالتزام به.