رصاصة خطأ تنهي حياة عامل في الصف

لقي عامل مصرعه بعد أن خرجت رصاصة خطأ من سلاح ملك مقاول أثناء تنظيفه، وتمّ نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغ من مستشفى اليوم الواحد بوصول عامل 18 سنة مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيسر وتوفي أثناء إسعافه.

تنظيف بندقية

أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث رجال المباحث بالتوجه إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع مقاول توريد عمال، 42 سنة، والذي أفاد أنَّه حال وجوده بمصنع الطوب الأحمر بصحبة المتوفى وحال قيامه بتنظيف بندقية إلى كانت بحوزته فوجئ بخروج عيار ناري منها أصاب المتوفى.

وبسؤال الشهود أيدوا ما جاء بالفحص، وألقى القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم.