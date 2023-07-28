حبس مسن بتهمة قتل ابن شقيقته في الجيزة بسبب خلافات مالية

ألقت مباحث الجيزة القبض على مسن على المعاش قتل ابن شقيقته فى مشاجرة بسبب خلافات بينهما، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وقررت النيابة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مشاجرة وقتل

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء أحمد الوتيدى نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغ من الأهالى بوجود شخص متوفى بطعنة نافذة بالصدر.

على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم هشام فتحى رئيس مباحث قسم الجيزة والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث وبالانتقال والفحص عثر على جثمان عامل 50 سنة مقتولا بطعنة نافذة بالصدر بسلاح أبيض، وتبين أن المجني عليه يسكن برفقة خاله، مسن على المعاش 65 سنة والعقار إرث ملك والده المتوفى وأنهما دائمي الشجار بسبب خلافات مالية بينهما، وبسؤال الشهود أفادوا أنهم سمعوا صوت مشاجرة بينهما.

القبض على المتهم

وبعد ساعات من ارتكاب الجريمة تمكنت القوات من القبض على خال المتوفى وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما وأرشد على السلاح الأبيض المستخدم، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي قررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.