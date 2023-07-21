«الداخلية» تضبط 324 قضية مخدرات و165 قطعة سلاح ناري

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 324 قضية مخدرات، 165 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 83507 أحكام قضائية، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وحققت الحملة النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا المخدرات ضبط 324 قضية مواد مخدرة بإجمالي 350 متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 119,740 كيلو جرام.

كمية من مخدر البانجو وزنت 48,200 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 28,400 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 17,932 كيلو جرام.

كمية من زهرة الخشخاش وزنت 5 كيلو جرامات.

كمية من مخدر الشابو وزنت 3,021 كيلو جرام.

كمية من مخدر الآيس وزنت 2,335 كيلو جرام.

كمية من مخدرالإستروكس وزنت 1,710 كيلو جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 365 جرام.

كمية من مخدر الأفيون وزنت 200 جرام.

3738 قرصا مخدرا.

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 165 قطعة سلاح ناري بحوزة 139 متهما على النحو التالي:

13 بندقية آلية.

بندقية رصاص.

15 بندقية خرطوش .

9 طبنجات .

127 فردا محلي الصنع.

168 طلقة مختلفة الأعيرة.

20 خزينة متنوعة.

ضبط 260 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 83507 حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

336 حكم جناية.

26694 حكم حبس جزئي.

4402 حكم حبس مستأنف.

41307 أحكام غرامة.

768 مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابي ضم متهمين إرتكبا حاادثين.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 43 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 16 متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 299 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 22907 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 60 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.