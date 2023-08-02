حركة تنقلات بمديرية أمن دمياط 2023.. محمد سالم رئيسا لمباحث كفر البطيخ

أصدر اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط، حركة تنقلات مديرية أمن دمياط 2023 لضباط الأقسام والمراكز ووحدات البحث الجنائي ورؤساء المباحث في كل مراكز وأقسام المديرية، عقب تجديد وزير الداخلية الثقة في مدير الأمن ومدير إدارة البحث الجنائي بدمياط، ضمن حركة قيادات وزارة الداخلية والتي صدرت مؤخرا.

وتستعرض «الوطن» حركة تنقلات مديرية أمن دمياط 2023، والتي اعتمدها اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط، على النحو التالي:

حركة تنقلات مديرية أمن دمياط 2023

الرائد أحمد موسي رئيسا لمباحث مركز دمياط.

المقدم محمود كمال رئيسا لمباحث دمياط الجديدة.

الرائد أحمد أكرم رئيسا لمباحث قسم أول دمياط.

الرائد إسلام فتحي رئيسا لمباحث فارسكور.

تجديد الثقة للرائد كريم الشهاوي رئيسا لمباحث رأس البر.

الرائد محمد سالم رئيسا لمباحث كفر البطيخ.