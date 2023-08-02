اعتمد اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، حركة تنقلات مديرية أمن محافظة كفر الشيخ 2023، الخاصة بمساعدي مدير الأمن ومأموري مراكز وأقسام الشرطة على مستوى المديرية.

حركة تنقلات مديرية أمن محافظة كفر الشيخ 2023

وتضمنت حركة تنقلات مديرية أمن محافظة كفر الشيخ 2023 تكليف اللواء عبد الحليم فايد، مساعداً لمدير الأمن للأمن العام، واللواء وائل الأشوح، مساعداً لمدير الأمن للوحدات، واللواء عبد اللطيف مزروع، مساعداً لمدير الأمن للشئون المالية والإدارية، واللواء أشرف النويشي، مساعداً لمدير الأمن للأفراد، واللواء حسام نبيه، مساعداً لمدير الأمن للشرطة المتخصصة، واللواء عماد جلال، مديراً لإدارة تأمين الطرق، واللواء أحمد جبر، مساعداً لمدير الأمن لفرقة الحامول، واللواء علي رزق، مساعداً لمدير الأمن لفرقة دسوق.

كما تضمنت حركة تنقلات مديرية أمن محافظة كفر الشيخ 2023 تكليف العميد خالد عبد الخالق القاضي، مأموراً لمركز شرطة الحامول، والمقدم أحمد السيد الأشرف، مأموراً لمركز شرطة قلين، والعقيد أحمد مليس، مأموراً لقسم أول شرطة كفر الشيخ، والمقدم هشام أحمد الأمير، مأموراً لقسم ثان شرطة كفر الشيخ، ونقل المقدم أحمد مصطفى حجازي، مأموراً لمركز شرطة مطوبس.

تنقلات مديرية أمن كفر الشيخ 2023

وشملت حركة تنقلات مديرية أمن كفر الشيخ 2023 تجديد الثقة في كل من العقيد إبراهيم عصام مشرف، مأموراً لقسم شرطة بندر دسوق، والعقيد محمد كمال، مأموراً لمركز شرطة دسوق، والعميد هشام الزعفراني، مأموراً لمركز شرطة سيدي سالم، والمقدم عمر أبو المجد البحيري، مأموراً لمركز شرطة فوه، والعقيد أحمد عبد العزيز، مأموراً لمركز شرطة بيلا.

كما تضمنت حركة تنقلات مديرية أمن محافظة كفر الشيخ 2023 المقدم فتحي رزق، مأموراً لقسم شرطة بيلا، والمقدم بهاء حمودة، مأموراً لمركز شرطة الرياض، والعميد أحمد ثروت، مأموراً لمركز شرطة البرلس، والعقيد أحمد الجمل، مأموراً لمركز شرطة كفر الشيخ.