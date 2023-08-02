 حركة تنقلات مديرية أمن الدقهلية 2023.. وتجديد الثقة لعدد من القيادات

أصدر اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، حركة تنقلات مديرية أمن الدقهلية 2023 لضباط الأقسام والمراكز ووحدات البحث الجنائي ورؤساء المباحث في كل مراكز وأقسام المديرية، عقب تجديد وزير الداخلية الثقة في مدير الأمن واللواء محمد عبد الهادي، مدير إدارة البحث الجنائي بالدقهلية، ضمن حركة قيادات وزارة الداخلية والتي صدرت مؤخرا.

وتستعرض «الوطن» حركة تنقلات مديرية أمن الدقهلية 2023، والتي اعتمدها اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية.

حركة تنقلات مديرية أمن الدقهلية 2023

وتضمنت حركة تنقلات مديرية أمن الدقهلية 2023 ما يلي:

تجديد الثقة في العميد هشام دياب مديرا لإدارة المرور بالدقهلية

وتجديد الثقة في العقد عمرو الشربيني مدير إدارة شرطة النجدة

المقدم أحمد ثروت رئيس مباحث تمي الأمديد

المقدم معاذ جمال رئيس مباحث المطرية

تعيين الرائد عمار الجداوي رئيس مباحث محلة دمنة

المقدم أحمد قباني مأمور محلة الدمنة

الرائد محمد صلاح رئيس مباحث بني عبيد

الرائد صلاح عودة رئيس مباحث شربين

الرائد محمد فوزي زيدان رئيس مباحث طلخا

تجديد الثقة في المقدم مصطفى فؤاد رئيس مباحث جمصة

تجديد الثقة في المقدم إسلام صقر رئيس مباحث دكرنس

تعيين المقدم عبد الحميد الشورى رئيس مباحث قسم أول المنصورة خلفا للعقيد أحمد شبانة

العقيد تامر يحيى مأمور مركز أجا

تعيين المقدم خالد دويدار رئيس مباحث التموين

والإبقاء على المقدم محمود اللوزي رئيس مباحث المرور

والإبقاء على المقدم كريم عبد الرازق رئيس مباحث قسم ثان المنصورة

العميد محمد منير مأمور مركز شربين

العقيد أحمد عبد الرجمن مأمور مركز دكرنس

تفاصيل حركة تنقلات مديرية أمن الدقهلية 2023

كما شملت الحركة الداخلية لتنقلات مديرية أمن الدقهلية 2023 كما يلي:

تجديد الثقة في العقيد وائل شكري مديرا لمكتب مدير الأمن

تجديد الثقة في المقدم محمد صبري رئيسا لقسم الإعلام والعلاقات بالمديرية

والإبقاء على الرائد حسن حماد رئيس قسم العمليات بالبحث الجنائي

والإبقاء على الرائد عصام الجميلي مديرا لمكتب مدير المباحث الجنائية

وتجديد الثقة في العقيد عصام القشلان رئيسا لقسم التحريات بالبحث الجنائي بالمديرية

تصعيد العقيد أحمد شبانة من رئيس مباحث قسم أول المنصورة إلى رئيس فرع في إدارة البحث الجنائي بالمديرية.

وتعيين العقيد محمد رفعت من النقل والمواصلات مأمورا لمركز السنبلاوين

العقيد علي أبو شعيشع مدير شرطة المرافق

العقيد علي خضر مأمور قسم ثان المنصورة

العقيد إسلام رمزي مدير إدارة الطرق والكباري

المقدم مسعد عوض مأمور مركز شرطة جمصة

العقيد أحمد الجميلي مأمور مركز شرطة طلخا

المقدم رامي ابو شتيتة رئيس مباحث ميت غمر

المقدم أحمد الشورى رئيس مباحث أجا

المقدم محمد البنا رئيس مباحث بلقاس

المقدم أحمد العزب رئيس مباحث مركز المنصورة

المقدم إسلام عنان رئيس مباحث نبروه

المقدم محمد الهلالي رئيس مباحث السنبلاوين

المقدم محمود القصبي رئيس مباحث جمصة

الرائد محمد صبح رئيس مباحث منية النصر