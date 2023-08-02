يهتم طلاب الثانوية العامة بمحافظة سوهاج عقب ظهور النتيجة بمعرفة مؤشرات تنسيق جامعة سوهاج، والكليات المتاحة ومصاريفها، والتي من بينها «كليات التربية والحقوق والتمريض والزراعة وتربية طفولة وتربية نوعية».

مؤشرات تنسيق جامعة سوهاج جميع الكليات ومصاريفها لطلاب الثانوية العامة

وتنشر «الوطن» مؤشرات تنسيق جامعة سوهاج جميع الكليات، وفقا لتنسيق العام الماضي، وتضم جامعة سوهاج «كليات الطب والأداب والصيدلة والعلوم والتربية النوعية والتربية الرياضية والتربية وتربية طفولة والزراعة والتمريض والطب البيطري والتجارة والحقوق والألسن والاثار والتعليم الصناعي والحاسبات والمعلومات»، فضلا عن المعهد الفني للتمريض، موزعة بين الحرم الجامعي القديم بمدينة ناصر بحي شرق والجديد بمدينة سوهاج الجديدة الكوامل.

تنسيق الثانوية العامة بجامعة سوهاج

وجاءت مؤشرات تنسيق جامعة سوهاج جميع الكليات ومصاريفها لطلاب الثانوية العامة، على النحو التالي:

كلية طب سوهاج 375.0.

كلية صيدلة سوهاج 367.0.

كلية طب بيطري سوهاج 358.0.

كلية حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 356.0.

كلية علوم سوهاج 344.0.

كلية ألسن سوهاج 334.0.

كلية هندسة سوهاج 332.0.

تربية نوعية موسيقية سوهاج 205.

آداب انتساب موجه سوهاج 241.

تربية (طفولة) سوهاج 242.

حقوق سوهاج 246.

زراعة سوهاج 287.

تربية سوهاج287.

فنى تمريض سوهاج 290.

تجارة سوهاج 297.

آثار سوهاج 310.

تمريض سوهاج 317.

مصروفات كليات جامعة سوهاج

تتبع معظم الكليات التوزيع الجغرافي، لطلاب الثانوية العامة ويتم التقديم إليها بخطاب الترشيح من التنسيق، ويمكن تقديم ملف الطالب لإدارة شئون الطلاب بالكلية المرشح إليها مع سداد مصروفات التقديم للكلية والتي تبدأ من 400 جنيه حتى 1200 جنيه للفرقة الأولى وفقا للكلية.